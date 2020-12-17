«Юридически нарушение есть»: президент «Динамо-Барнаул» открыто высказался о ставках и анонимках

Президент футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексей Минин после появления слухов о ставках со стороны подопечных ему футболистов откровенно рассказал о ситуации. По его словам, нарушения есть, но они носят дисциплинарный характер.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.

По словам Алексея Минина, факты того, что спортсмены участвовали в договорных матчах и делали ставки на проигрыш своей команды, не подтвердились. Нет на данный момент подтверждений этому и у РФС, который осенью нынешнего года начал массовые проверки регионального футбола.

В клубе подчеркивают, что «договорняки» — это преступление, за которое грозит уголовная ответственность и длительная дисквалификация.

Алексей Минин , президент ФК «Динамо-Барнаул». Анна Зайкова

Алексей Минин,

президент ФК «Динамо-Барнаул»:

Нечистых на руку околоспортивных функционеров выявляют и наказывают соответствующие правоохранительные органы. Я считаю, что договорной матч против своей команды — это предательство, которое карается беспощадно.

Однако выяснилось нечто другое. Оказалось, что некоторые игроки имеют аккаунты в букмекерских организациях, что является нарушением, но не преступлением.

Алексей Минин,

президент ФК «Динамо-Барнаул»:

В контрактах игроков профессиональных команд прописано, что нельзя делать ставки на спорт, даже на победителя по керлингу в Великобритании. Но некоторые молодые спортсмены не до конца понимают важность выполнения этого пункта контракта и продолжают развлекаться в мобильных приложениях букмекерских компаний. Получается, что юридически нарушение есть, но наказание за него носит больше дисциплинарный характер.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Руководитель клуба призывает спортивную общественность не обвинять барнаульских динамовцев во всех смертных грехах, а дождаться итогов проверок, которые будут в обязательном порядке обнародованы. Виновные понесут заслуженное дисциплинарное наказание.

С чего все началось

В ноябре в редакции краевые СМИ по электронной почте разошлось анонимное письмо, в котором говорилось, что игроки и главный тренер «Динамо-Барнаул» делали ставки на проигрыш своей команды.

«Вся эта компашка подняла нехилое бабло, уровень жадности настолько зашкаливал, что спалились», — сказано в анонимке.

Анонимка на «Динамо-Барнаул». altapress.ru Анонимка на «Динамо-Барнаул». altapress.ru

Аноним утверждает, что ставки против собственной команды были сделаны в матче с «Камазом» (Набережные Челны) и «Волгой» (Ульяновск), на которые были высокие коэффициенты.

В доказательство приводятся скрины некой переписки. Парадоксален и тот факт, что данные матчи «динамовцы» выиграли. В таком случае возникает вопрос, а зачем им было ставить против себя.

Что сейчас происходит в команде

В начале текущей неделе футболисты «Динамо-Барнаул» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона. Первая игра у них намечена на выезде. Она состоится 7 апреля с «Ладой» из Димитровграда.