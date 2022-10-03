За уклонение от военной службы наказали российского хоккеиста

Хоккеист клуба «Салават Юлаев» приобрел воинский билет.
Лукину назначено 2,2 млн рублей штрафа.
Ранее одноклубники Лукина также приобретали воинские билеты.
Ранее российский хоккеист попросил суд отменить его призыв в армию.
В Уфе вынесли приговор хоккеисту Владиславу Лукину по делу об уклонении от военной службы, сообщает «Интерфакс».
Хоккеист клуба «Салават Юлаев» приобрел воинский билет.
Лукину назначено 2,2 млн рублей штрафа.
Ранее одноклубники Лукина также приобретали воинские билеты.
Ранее российский хоккеист попросил суд отменить его призыв в армию.
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