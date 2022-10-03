4 октября
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Спорт

За уклонение от военной службы наказали российского хоккеиста

В Уфе вынесли приговор хоккеисту Владиславу Лукину по делу об уклонении от военной службы, сообщает «Интерфакс».

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Хоккеист клуба «Салават Юлаев» приобрел воинский билет.

Лукину назначено 2,2 млн рублей штрафа.

Ранее одноклубники Лукина также приобретали воинские билеты.

Ранее российский хоккеист попросил суд отменить его призыв в армию.

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