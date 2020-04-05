Заболевший коронавирусом алтайский гимнаст приспособил для тренировок больницу

Напомним, 2 апреля стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу попал молодой алтайский гимнаст Сергей Найдин. Предположительно, его могли заразить фехтовальщики.
«Сергей Найдин чувствует себя прекрасно и в больнице Солнечногорска продолжает держать себя в тонусе», — пишет издание.
Положительная проба оказалась не только у Найдина, такой же результат выявили у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко. Однако повторный тест у тренера показал отрицательный результат.
Сейчас Родионенко находится под наблюдением дома, а Найдин — в больнице. На следующей неделе еще раз протестируют алтайского гимнаста.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Родионенко рассказал, что попросил подготовить Найдину комплекс упражнений специально для тех условий, в которых он находится.