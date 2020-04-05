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Спорт

Заболевший коронавирусом алтайский гимнаст приспособил для тренировок больницу

Гимнаст Сергей Найдин, госпитализированный после положительной пробы на коронавирус, продолжает работать над своей спортивной формой, сообщает «Алтайский спорт».

Спортсмен Сергей Найдин
Спортсмен Сергей Найдин
vk.com/id306829274

Напомним, 2 апреля стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу попал молодой алтайский гимнаст Сергей Найдин. Предположительно, его могли заразить фехтовальщики.

«Сергей Найдин чувствует себя прекрасно и в больнице Солнечногорска продолжает держать себя в тонусе», — пишет издание.

Положительная проба оказалась не только у Найдина, такой же результат выявили у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко. Однако повторный тест у тренера показал отрицательный результат.

Сейчас Родионенко находится под наблюдением дома, а Найдин — в больнице. На следующей неделе еще раз протестируют алтайского гимнаста.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Родионенко рассказал, что попросил подготовить Найдину комплекс упражнений специально для тех условий, в которых он находится.

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