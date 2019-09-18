Зачем известный предприниматель Александр Ракшин заманивает людей в лес

3 Как принять участие в экологической акции?

С самого утра на старте Трассы Здоровья начнут выдавать жетоны. На каждом будет написано, на каком километре дистанции можно получить саженец. Организаторы обещают: пройти ради этого больше 10 км не придется, деревья будут садить на первом пятикилометровом «кольце». Через год планируется засадить деревьями 15-километровую петлю, а затем и все 25 км.

К предстоящему воскресению «Мария-Ра» уже приготовила 1 тыс. саженцев ели, пихты и кедра. Молодые деревья в Барнаул привезут из питомника Кемеровской области.

Для высадки молодняка вдоль Трассы здоровья уже подготовили пространство, освободив его от мелкого кустарника. Для каждого деревца будет выкопана лунка. Полить саженцы можно будет тут же: для этого организаторы припасли 500 бутылей воды, каждая — по 19 литров.

Но надо иметь ввиду, деревьев на всех желающих может не хватить, получит их только первая тысяча участников.