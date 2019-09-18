Зачем известный предприниматель Александр Ракшин заманивает людей в лес

Впервые его провели в 2016 году, как летнюю спортивную альтернативу лыжным праздникам на Трассе здоровья. День ходьбы проходит дважды — в мае и сентябре.
Количество участников каждый раз может быть разный. Например, осенью 2017 года спортивный праздник побил рекорд, собрав под своим крылом 12 тыс. любителей пеших прогулок. Через год было уже 8 тыс. По словам Александра Ракшина, который каждый раз вместе со всеми выходит на тропу, многое зависит от погоды. Весной конкуренцию Дню ходьбы составляют также дачные заботы барнаульцев и страх перед клещами.
Стартуют «ходоки» в 10:00 на лыжной базе «Динамо». Традиционно на Дне ходьбы не назначаются обязательные дистанции и скорость их прохождения. Каждый выбирает свой темп и расстояние сам. Кто-то проходит малую дистанцию до 5 км и обратно, а кто-то за день успевает прошагать полный круг.
Завершится праздник в 17:00.
С самого утра на старте Трассы Здоровья начнут выдавать жетоны. На каждом будет написано, на каком километре дистанции можно получить саженец. Организаторы обещают: пройти ради этого больше 10 км не придется, деревья будут садить на первом пятикилометровом «кольце». Через год планируется засадить деревьями 15-километровую петлю, а затем и все 25 км.
К предстоящему воскресению «Мария-Ра» уже приготовила 1 тыс. саженцев ели, пихты и кедра. Молодые деревья в Барнаул привезут из питомника Кемеровской области.
Для высадки молодняка вдоль Трассы здоровья уже подготовили пространство, освободив его от мелкого кустарника. Для каждого деревца будет выкопана лунка. Полить саженцы можно будет тут же: для этого организаторы припасли 500 бутылей воды, каждая — по 19 литров.
Но надо иметь ввиду, деревьев на всех желающих может не хватить, получит их только первая тысяча участников.
К каждому саженцу будет выдаваться специальная бирочка. На ней несмывающимся фломастером можно будет написать свое имя или, например, название своей компании.
Барнаульскую Трассу здоровья «Мария-Ра» приводит в порядок постоянно, стараясь сделать ее максимально комфортной. В 2017 году здесь установили зоны отдыха с навесом, которые помогают преодолеть дистанцию пожилым участником и тем, кто пришел на прогулку с детьми.
В прошлом году компания отремонтировала два моста и основательно почистила трассу от согнутых и поваленных деревьев после сильного урагана.
Но работы все равно остается много. Сделать Трассу здоровья более зеленой решено вместе с барнаульцами. По словам Александра Ракшина, нынешняя экологическая акция — хороший повод чаще ходить в лес. Ведь каждому захочется посмотреть, как там поживает его деревце.
Традиционно на спортивном празднике будет развлекательная программа для детей и взрослых, вкусные угощения от партнеров, веселые розыгрыши и подарки. Всем, кто посадит именное дерево, будут выдаваться специальные ленточки. По ним можно будет пройти в кафе со спецобслуживанием.