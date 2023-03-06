«Зачем моему ребенку сдавать ГТО?» Не выдуманные истории о том, как дети все чаще дряхлеют и тупеют

Почти 50% алтайских студентов не занимаются физкультурой вообще или делают это от силы один-два раза в неделю. Такие данные были озвучены на круглом столе ИД «Алтапресс», посвященном проблемам массового спорта. Но еще хуже дела обстоят в школе, считают эксперты. Уроки физкультуры стали неинтересными и превратились в профанацию. Сами дети от сидячего образа жизни и гаджетов деградируют умственно. Общественники, депутаты и неравнодушные к спорту предприниматели предложили, что с этим можно сделать.

Что происходит в школах

Александр Ракшин, основатель торговой сети «Мария-Ра», в прошлом учитель физкультуры, знает о том, что такое школа на личном опыте.

Как преподаватель он туда не ходит, а вот как отец двух мальчиков-школьников, бывает. Недавно бизнесмен решил узнать, сколько на самом деле длится урок физкультуры.

Результат поверг его в шок.

«Мои дети в школе учатся. Я сходил и сделал хронометраж урока — 10 минут они занимаются. Пока переодевались, выходили, строились, урок почти закончился. Я смотрю на это и думаю, можно вообще туда не ходить, зря тратить усилия, чтоб одеться-раздеться. Все ушло в такую профанацию! А ведь на бумаге все отлично — дети в школе оздоравливаются», — рассказал Александр Ракшин.

О том, что от уроков физкультуры в современной школе осталось одно название, на круглом столе говорил и Владимир Гордейчик, руководитель сети фитнес-клубов «Магис Спорт».

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по развитию массового спорта. Дмитрий Лямзин

По его словам, из 7,5 тыс. занимающихся у них людей, около 2,5 тыс. — это дети. Многие из них не знают даже элементарных упражнений.

«Уроки физкультуры неинтересные и неэффективные. К нам приходят дети в возрасте 10−11 лет и не понимают, что такое кувырок или подтягивание. А ведь это базовые вещи. И мы начинаем их учить тому, что не дает школа. В спортзалах ради безопасности убрали все — нет даже канатов. Это теперь крамольная штука, их сняли везде и уничтожили», — сообщил Владимир Гордейчик.

Раскритиковал он и официальные данные, фиксирующие вовлеченность населения в физкультуру и спорт. Уже в следующем году таких граждан, включая и детей, в Алтайском крае должно быть 56%.

По подсчетам эксперта, чтобы это произошло, только в Барнауле должно быть 175 заведений с такой проходимостью как у «Магиса». Тогда ежедневно смогут заниматься физкультурой 210 тыс. человек.

Владимир Гордейчик,

руководитель сети фитнес-клубов «Магис Спорт»:

Я несколько раз спрашивал, как сейчас в Алтайском крае ведется официальный подсчет занимающихся физкультурой, но никто толком объяснить не может. Формулы нет.

В самой фитнес-индустрии каждый посетитель на счету. Так, в «Магисе» держатели годовых карт занимаются максимум шесть месяцев — это, что касается взрослых. У детей чуть лучше — восемь-девять месяцев посещений.

Если брать общероссийские цифры, то они таковы. Всего 4% населения посещают фитнес-центры. В Европе этот показатель составляет 12%, в США — 25%.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Что мешает детскому спорту в районах

Александр Ракшин рассказал: во многих селах, где имеются магазины «Мария-Ра», компания за собственные деньги обустраивала спортивную инфраструктуру — ремонтировала спортзалы, строила футбольные, хоккейные и баскетбольные площадки.

Делалось все для детей и при школах, как выразился сам предприниматель, «богом забытых».

«Большинство этих площадок потом либо „на клюшку“ запертые стояли, либо дверь нараспашку, забирай, что хочешь — такая жуткая картина. И все из-за того, что тренеров нет. При нынешней нищенской зарплате никто на себя не хочет брать дополнительную ответственность. Энтузиастов, кто еще старается что-то делать, остались единицы», — считает Александр Ракшин.

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по развитию массового спорта. Дмитрий Лямзин

В Бочкарях Целинного района с тренерами проблем нет — их материально стимулирует местное крупное предприятие. Его руководитель Вадим Смагин рассказал: в небольшом селе сейчас есть детские секции по хоккею, футболу, волейболу, фигурному катанию, плаванию, легкой атлетике, беговым лыжам.

Заниматься физкультурой в Бочкари съезжаются дети из соседних сел, а также из Бийска и Белокурихи. Есть даже своеобразная форма интерната, когда вместе с детьми на продолжительные сборы приезжают их родители. Для этого в Бочкарях построена гостиница.

В 2022 году село посетили более 2 тыс. молодых спортсменов со всей России. В 2023-м летние сборы в Бочкарях забронировали уже 35 команд.

В Бочкарях открыли новый комплекс для игровых видов спорта. Дмитрий Лямзин В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Вся инфраструктура для местных ребятишек доступна, спортивную амуницию, в том числе и для дорогостоящего хоккея, компания закупила сама. Но проблемы, как ни странно, все равно возникают.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Не надо питать иллюзий и думать, что если построить инфраструктуру в шаговой доступности, отбоя в детских секциях не будет. Нам тоже приходится работать с родителями, подталкивать их, убеждать на примерах, что надо детей отдавать в спорт. Взрослые порой ведут себя очень пассивно. Иногда просто «выдергиваем» ребятишек.

Какие есть положительные примеры

Как луч света в темном школьном «царстве», выступает Федерация шахмат Алтайского края. Сейчас она плотно работает в 51 муниципалитете края и 218 школах.

«Мы через программу „Шахматы — в школы“ узнали много точек. Могу сказать, что на местах энтузиасты есть, которым надо дать возможность работать», — рассказал председатель федерации Артем Поломошнов.

В настоящий момент в Алтайском крае в 35 школах есть шахматные библиотеки, в девяти — полноценные шахматные клубы. В двух барнаульских школах введены обязательные уроки шахмат. Например, в школе № 69 более 500 детей занимаются этим видом спорта.

Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Артем Поломошнов,

председатель Федерации шахмат Алтайского края:

Я гарантирую, что через два-три года у них будет скачок успеваемости. Сто процентов.

По его словам, чтобы все это стало возможным, федерация привлекает гранты. А еще взаимодействует с вузами. Так, в Алтайском педуниверситете на отделении «Начальное образование» введен предмет по методике преподавания шахмат. Первые выпускники появятся уже в следующем году.

О чем говорят педагоги

Елена Лопуга, декан факультета воспитания и социализации Алтайского института развития образования, честно призналась: 10 минут урока физкультуры, о которых говорил Александр Ракшин, «это действительно горько».

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по развитию массового спорта. Дмитрий Лямзин

«Наверное, это уже общая проблема для системы образования», — отметила эксперт.

Но она попросила не возлагать всю ответственность на школу. Лопуга уверена: если в семье не сформирован культ любви к спорту и физкультуре, школа здесь уже не поможет. «Это пласт ценностных ориентаций — установки, которые ребенок впитывал в семье. Если у мамы и папы пренебрежительное отношение к физкультуре, то, как ребенок будет к ней хорошо относиться?», — считает она.

Еще один важный момент — четкая взаимосвязь между двигательной активностью ребенка и его умственными способностями. Доказано: если ребенок малоподвижен, ждать от него хорошей усвояемости информации не стоит. По словам Елены Лопуги, в некоторых случаях речь идет об интеллектуальном и цифровом аутизме.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Елена Лопуга,

декан факультета воспитания и социализации Алтайского института развития образования:

Посмотрите на людей, которые вышли из советских детских садах. Ребенок тогда мог спокойно описать, что он видит на картинке, мог пересказать сказку, которую ему рассказывал воспитатель. Мы сейчас в девятый класс не допускаем детей, которые не могут пересказать текст. И такие есть.

По словам Елены Лопуги, учитель находится между молотом и наковальней. С одной стороны — программа, которая четко прописывает три часа физической культуры в школе.

С другой — родители, которые могут один из этих часов отдать под внеурочную деятельность, например, на дополнительный урок математики. Так часто и происходит.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Елена Лопуга,

декан факультета воспитания и социализации Алтайского института развития образования:

Потом эти родители заявляют: «И зачем моему ребенку сдавать ГТО? Я всю жизнь без него жила, и он проживет. А вот математика ему нужнее».

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