«Зачем моему ребенку сдавать ГТО?» Не выдуманные истории о том, как дети все чаще дряхлеют и тупеют

Что происходит в школах
Александр Ракшин, основатель торговой сети «Мария-Ра», в прошлом учитель физкультуры, знает о том, что такое школа на личном опыте.
Как преподаватель он туда не ходит, а вот как отец двух мальчиков-школьников, бывает. Недавно бизнесмен решил узнать, сколько на самом деле длится урок физкультуры.
Результат поверг его в шок.
«Мои дети в школе учатся. Я сходил и сделал хронометраж урока — 10 минут они занимаются. Пока переодевались, выходили, строились, урок почти закончился. Я смотрю на это и думаю, можно вообще туда не ходить, зря тратить усилия, чтоб одеться-раздеться. Все ушло в такую профанацию! А ведь на бумаге все отлично — дети в школе оздоравливаются», — рассказал Александр Ракшин.
О том, что от уроков физкультуры в современной школе осталось одно название, на круглом столе говорил и Владимир Гордейчик, руководитель сети фитнес-клубов «Магис Спорт».
По его словам, из 7,5 тыс. занимающихся у них людей, около 2,5 тыс. — это дети. Многие из них не знают даже элементарных упражнений.
«Уроки физкультуры неинтересные и неэффективные. К нам приходят дети в возрасте 10−11 лет и не понимают, что такое кувырок или подтягивание. А ведь это базовые вещи. И мы начинаем их учить тому, что не дает школа. В спортзалах ради безопасности убрали все — нет даже канатов. Это теперь крамольная штука, их сняли везде и уничтожили», — сообщил Владимир Гордейчик.
Раскритиковал он и официальные данные, фиксирующие вовлеченность населения в физкультуру и спорт. Уже в следующем году таких граждан, включая и детей, в Алтайском крае должно быть 56%.
По подсчетам эксперта, чтобы это произошло, только в Барнауле должно быть 175 заведений с такой проходимостью как у «Магиса». Тогда ежедневно смогут заниматься физкультурой 210 тыс. человек.
Владимир Гордейчик,
руководитель сети фитнес-клубов «Магис Спорт»:
Я несколько раз спрашивал, как сейчас в Алтайском крае ведется официальный подсчет занимающихся физкультурой, но никто толком объяснить не может. Формулы нет.
В самой фитнес-индустрии каждый посетитель на счету. Так, в «Магисе» держатели годовых карт занимаются максимум шесть месяцев — это, что касается взрослых. У детей чуть лучше — восемь-девять месяцев посещений.
Если брать общероссийские цифры, то они таковы. Всего 4% населения посещают фитнес-центры. В Европе этот показатель составляет 12%, в США — 25%.
Что мешает детскому спорту в районах
Александр Ракшин рассказал: во многих селах, где имеются магазины «Мария-Ра», компания за собственные деньги обустраивала спортивную инфраструктуру — ремонтировала спортзалы, строила футбольные, хоккейные и баскетбольные площадки.
Делалось все для детей и при школах, как выразился сам предприниматель, «богом забытых».
«Большинство этих площадок потом либо „на клюшку“ запертые стояли, либо дверь нараспашку, забирай, что хочешь — такая жуткая картина. И все из-за того, что тренеров нет. При нынешней нищенской зарплате никто на себя не хочет брать дополнительную ответственность. Энтузиастов, кто еще старается что-то делать, остались единицы», — считает Александр Ракшин.
В Бочкарях Целинного района с тренерами проблем нет — их материально стимулирует местное крупное предприятие. Его руководитель Вадим Смагин рассказал: в небольшом селе сейчас есть детские секции по хоккею, футболу, волейболу, фигурному катанию, плаванию, легкой атлетике, беговым лыжам.
Заниматься физкультурой в Бочкари съезжаются дети из соседних сел, а также из Бийска и Белокурихи. Есть даже своеобразная форма интерната, когда вместе с детьми на продолжительные сборы приезжают их родители. Для этого в Бочкарях построена гостиница.
В 2022 году село посетили более 2 тыс. молодых спортсменов со всей России. В 2023-м летние сборы в Бочкарях забронировали уже 35 команд.
Вся инфраструктура для местных ребятишек доступна, спортивную амуницию, в том числе и для дорогостоящего хоккея, компания закупила сама. Но проблемы, как ни странно, все равно возникают.
Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:
Не надо питать иллюзий и думать, что если построить инфраструктуру в шаговой доступности, отбоя в детских секциях не будет. Нам тоже приходится работать с родителями, подталкивать их, убеждать на примерах, что надо детей отдавать в спорт. Взрослые порой ведут себя очень пассивно. Иногда просто «выдергиваем» ребятишек.
Какие есть положительные примеры
Как луч света в темном школьном «царстве», выступает Федерация шахмат Алтайского края. Сейчас она плотно работает в 51 муниципалитете края и 218 школах.
«Мы через программу „Шахматы — в школы“ узнали много точек. Могу сказать, что на местах энтузиасты есть, которым надо дать возможность работать», — рассказал председатель федерации Артем Поломошнов.
В настоящий момент в Алтайском крае в 35 школах есть шахматные библиотеки, в девяти — полноценные шахматные клубы. В двух барнаульских школах введены обязательные уроки шахмат. Например, в школе № 69 более 500 детей занимаются этим видом спорта.
Артем Поломошнов,
председатель Федерации шахмат Алтайского края:
Я гарантирую, что через два-три года у них будет скачок успеваемости. Сто процентов.
По его словам, чтобы все это стало возможным, федерация привлекает гранты. А еще взаимодействует с вузами. Так, в Алтайском педуниверситете на отделении «Начальное образование» введен предмет по методике преподавания шахмат. Первые выпускники появятся уже в следующем году.
О чем говорят педагоги
Елена Лопуга, декан факультета воспитания и социализации Алтайского института развития образования, честно призналась: 10 минут урока физкультуры, о которых говорил Александр Ракшин, «это действительно горько».
«Наверное, это уже общая проблема для системы образования», — отметила эксперт.
Но она попросила не возлагать всю ответственность на школу. Лопуга уверена: если в семье не сформирован культ любви к спорту и физкультуре, школа здесь уже не поможет. «Это пласт ценностных ориентаций — установки, которые ребенок впитывал в семье. Если у мамы и папы пренебрежительное отношение к физкультуре, то, как ребенок будет к ней хорошо относиться?», — считает она.
Еще один важный момент — четкая взаимосвязь между двигательной активностью ребенка и его умственными способностями. Доказано: если ребенок малоподвижен, ждать от него хорошей усвояемости информации не стоит. По словам Елены Лопуги, в некоторых случаях речь идет об интеллектуальном и цифровом аутизме.
Елена Лопуга,
декан факультета воспитания и социализации Алтайского института развития образования:
Посмотрите на людей, которые вышли из советских детских садах. Ребенок тогда мог спокойно описать, что он видит на картинке, мог пересказать сказку, которую ему рассказывал воспитатель. Мы сейчас в девятый класс не допускаем детей, которые не могут пересказать текст. И такие есть.
По словам Елены Лопуги, учитель находится между молотом и наковальней. С одной стороны — программа, которая четко прописывает три часа физической культуры в школе.
С другой — родители, которые могут один из этих часов отдать под внеурочную деятельность, например, на дополнительный урок математики. Так часто и происходит.
Елена Лопуга,
декан факультета воспитания и социализации Алтайского института развития образования:
Потом эти родители заявляют: «И зачем моему ребенку сдавать ГТО? Я всю жизнь без него жила, и он проживет. А вот математика ему нужнее».
Что предложили эксперты
Программа для тренеров
По словам Вадима Смагина, Алтайскому краю, как региону в большей степени сельскому, требуется программа «Земский тренер», которая бы привлекала молодых специалистов в районы, закрепляла бы их на местах, гарантировала дополнительные привилегии. «Иначе все, что мы построили и сделали, может потерять смысл», — считает Смагин.
Спортивная карта
Владислав Вакаев, общественник, руководитель Фонда имущества Алтайского края, предложил сделать аналог культурной «Пушкинской карты», только для области спорта. Это бы позволило государству привлечь финансовые потоки в отрасль и заинтересовать молодежь.
Система наставничества
Андрей Степурко, член Общественной палаты Алтайского края, рассказывает: у него был опыт работы с Алтайским заводом прецизионных изделий, который готов был взять «под крыло» спортивные клубы и школы Потока. Они получали бы мощного шефа, а само предприятие — потенциальных работников. «Надо такие примеры возрождать, чтобы это была системная работа, направленная на взаимодействие с заинтересованными клубами и школами», — считает Степурко.