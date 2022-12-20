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Спорт

Закон Катара нарушила болельщица, оголившая грудь на финале ЧМ

Болельщица сборной Аргентины обнажила грудь на финале ЧМ и нарушила закон Катара, пишет «Чемпионат».

Женская грудь.
Женская грудь.
СС0.

Девушка написала в соцсети, что чемпионы мира празднуют, «как им хочется». Ранее болельщицу задержали на стадионе в Катаре.

Она оголила грудь после победы национальной команды в финале ЧМ, сообщает The Sun.

Ее вывели со стадиона «Лусаил» после того, как она сняла футболку. В арабской стране запрещено такое поведение женщин.

Напомним, Аргентина обыграла Францию в серии пенальти (4:2). Игровое время завершилось вничью (3:3). Подробнее — в материале altapress.ru.

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