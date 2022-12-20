Закон Катара нарушила болельщица, оголившая грудь на финале ЧМ

Девушка написала в соцсети, что чемпионы мира празднуют, «как им хочется». Ранее болельщицу задержали на стадионе в Катаре.
Она оголила грудь после победы национальной команды в финале ЧМ, сообщает The Sun.
Ее вывели со стадиона «Лусаил» после того, как она сняла футболку. В арабской стране запрещено такое поведение женщин.
Напомним, Аргентина обыграла Францию в серии пенальти (4:2). Игровое время завершилось вничью (3:3). Подробнее — в материале altapress.ru.
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