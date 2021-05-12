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Спорт

Жителям Алтайского края рассказали, как получить налоговый вычет за спорт

С 2022 года в России заработают правила, которые позволят возвращать часть потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги денег. Как это будет происходить на онлайн-конференции рассказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини. 29 июня 2019 год
Городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

Налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не выше 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами.

«Получается, что максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысяч рублей», — отметил депутат.

Можно вернуть и деньги за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ.

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