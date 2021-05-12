Жителям Алтайского края рассказали, как получить налоговый вычет за спорт

Налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не выше 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами.
«Получается, что максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысяч рублей», — отметил депутат.
Можно вернуть и деньги за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ.