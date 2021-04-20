Путин упростил получение налогового вычета

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ, пишет РИА Новости.

Теперь вычеты можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов. Все будет происходить через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.

Заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы не придется.

Срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.

Уточняется, что право на налоговый вычет при покупке квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства. Обратиться за его получением можно после госрегистрации прав на это жилье.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила о сокращении срока присвоения индивидуального налогового номера гражданам России до одного дня.