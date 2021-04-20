Путин упростил получение налогового вычета

Теперь вычеты можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов. Все будет происходить через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.
Заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы не придется.
Срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.
Уточняется, что право на налоговый вычет при покупке квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства. Обратиться за его получением можно после госрегистрации прав на это жилье.
Ранее Федеральная налоговая служба сообщила о сокращении срока присвоения индивидуального налогового номера гражданам России до одного дня.