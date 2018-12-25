Знаменитый биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру в спорте

Российский биатлонист Антон Шипулин решил уйти из большого спорта. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Шипулин стал одним из спортсменов, которые не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане. «Мне это уже не так интересно. И каждую секунду я думаю не о спорте, а доме, семье», — рассказал о своем решении на пресс-конференции Шипулин.

Спортсмен отметил, что «спорт сейчас стал очень грязным».

«Если раньше была чистота спорта, ты верил в людей, ты знал, что спорт и политика — это разные вещи, ты можешь показывать свою силу на турнирах, то сейчас двойные стандарты. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист», — признался биатлонист.

У Шипулина есть еще более титулованная сестра — трехкратная олимпийская чемпионка в биатлоне Анастасия Кузьмина. Она выступает за Словакию.

Что известно о спортсмене

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России.