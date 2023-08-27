27 августа
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Спорт

Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов остался в восторге от Алтайского края

По приглашению губернатора Виктора Томенко в Алтайский край приехали легенды российского и советского хоккея: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и другие прославленные хоккеисты.

Фетисов и другие звезды хоккея на Алтае.
Фетисов и другие звезды хоккея на Алтае.
Антон Червяков

В праздничном гала-матче команда «Легенды хоккея» сыграла с командой Ночной хоккейной лиги «Бочкари 40+», воспитанниками краевых хоккейных школ и ветеранами «Мотора».

Звезды поблагодарили губернатора за возможность приехать в регион на Кубок губернатора Алтайского края и поиграть в том числе с местными спортсменами.

"Я бесконечно рад, что легенды хоккея сегодня в Барнауле, мы смогли им рассказать, что Барнаул — это тоже мировая столица. Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, патриотов своей страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед. Я уверен, что на трибунах, в наших спортивных школах, где легенды провели мастер-классы, появились ребятишки, которые теперь выберут для себя такой вид спорта. Хоккеисты прививают им любовь к своей стране, ее истории, приверженность к своему народу", - сказал Томенко.

Фетисов заметил, что за время работу губернатора Томенко Алтайский край значительно изменился в лучшую сторону — здесь потрясающая вода, продукты знаменитых брендов, экологически чистая земля, то есть все, что нужно для жизни.

"Мы не первый раз приезжаем в Алтайский край. Были в Бийске, там построили новый каток, я был в восторге от того, что я видел. Необходимо его сейчас наполнить смыслом, я предложил свою помощь в организации тренировочного процесса, у меня есть школа в Подмосковье, мы за шесть лет наработали методики, основанные на советской школе, взяли лучшие практики из северной Америки и Скандинавии. Готовы поделиться нашими знаниями", - сказал Фетисов.

24 августа Фетисов провел мастер-класс в Целинном районе, а 25 числа он посетил недавно открытый ледовый комплекс в Бийске, поговорил с воспитанниками спортивного комплекса «Прогресс» и их тренерами и поделился опытом собственной школы, где он использует лучшие мировые практики тренировок. Юные алтайские спортсмены благодаря этому получили уникальную возможность получить советы, мотивацию и вдохновение от знаменитого спортсмена.

Ранее Фетисов признался губернатору Томенко, что пьет алтайскую воду.

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