С заботой о людях: фотомаразмы года

На снимках — те случаи, когда лучше вообще ничего не делать, чем делать такое.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.
Маразмы года. Фото: obhohocheshsya.com.