Юрия Дмитриева, который показал могилы репрессированных в Карелии, опять задержали

В Карелия задержали руководителя республиканского отделения правозащитной организации "Мемориал", историка Юрия Дмитриева, которого ранее обвиняли за хранение детской порнографии. "Новая газета" пишет со слов его дочери Екатерины Клод, что якобы на него заведено новое уголовное дело и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По словам Екатерины Клод, Дмитриев ездил со своей знакомой на кладбище, где похоронена его приятельница, а потом в Свирский монастырь: "В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в изолятор временного содержания".
О задержании Дмитриева сообщили в 20.30. В 20.46 на сайте НТВ появилась информация, что он направлялся в Польшу, так как там его наградили орденом "Крест заслуги" (дочь опровергла эти предположения). По другой версии – появились новые доказательства в ранее возбужденном деле о хранении детской порнографии. В суде Дмитриев доказал, что фотографировал обнаженного ребенка, которого взял из детдома, для дневника здоровья.
В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего Дмитриева, признав его лишь виновным в хранении оружия, за что на 2,5 года граничил его свободу. Адвокат Ануфриев тогда указывал, что историк провел в заключении 13 месяцев и срок его наказания истекает в середине лета 2018 года. Две недели назад Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение, уточняет НТВ.
Кто такой Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев – краевед, руководитель карельского отделения общества "Мемориал". Экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв советских политических репрессий в Сандармохе и Красном бору. Ежегодно он организовывал акции памяти погибшим, куда приглашал представителей разных стран, чьи соотечественники погибли в Карелии.
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