Юрия Дмитриева, который показал могилы репрессированных в Карелии, опять задержали

По словам Екатерины Клод, Дмитриев ездил со своей знакомой на кладбище, где похоронена его приятельница, а потом в Свирский монастырь: "В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в изолятор временного содержания".

О задержании Дмитриева сообщили в 20.30. В 20.46 на сайте НТВ появилась информация, что он направлялся в Польшу, так как там его наградили орденом "Крест заслуги" (дочь опровергла эти предположения). По другой версии – появились новые доказательства в ранее возбужденном деле о хранении детской порнографии. В суде Дмитриев доказал, что фотографировал обнаженного ребенка, которого взял из детдома, для дневника здоровья.

В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего Дмитриева, признав его лишь виновным в хранении оружия, за что на 2,5 года граничил его свободу. Адвокат Ануфриев тогда указывал, что историк провел в заключении 13 месяцев и срок его наказания истекает в середине лета 2018 года. Две недели назад Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение, уточняет НТВ.

Кто такой Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев – краевед, руководитель карельского отделения общества "Мемориал". Экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв советских политических репрессий в Сандармохе и Красном бору. Ежегодно он организовывал акции памяти погибшим, куда приглашал представителей разных стран, чьи соотечественники погибли в Карелии.