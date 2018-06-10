На что следует обратить внимание при покупке зонта?

Ольга из Веселоярска спрашивает: "Начался сезон дождей, а у меня в очередной раз сломался зонт. Могу ли я его вернуть в магазин. И можно ли гарантированно выбрать качественную вещь?"
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рассказали:
— Если в процессе эксплуатации зонта вы обнаружили недостатки, то в соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" вы вправе по своему выбору потребовать:
- замены на товар этой же марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;
- соразмерного уменьшения цены;
- расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной за товар суммы.
При покупке зонта нужно обратить внимание на ткань купола — она не должна провисать в раскрытом виде. Купол должен быть натянут в меру и хорошо прикреплен к спицам. Механизм должен работать без заеданий и люфтов. При тряске зонта металлические детали не должны дребезжать и бряцать.
В случае, если зонт надлежащего качества, но просто не подошел, в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона вы вправе обменять его на аналогичный товар у продавца в течение 14 дней после дня покупки.
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