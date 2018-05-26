Куда можно сдать батарейки в Барнауле?

Максим из Барнаула спрашивает: "Раньше я регулярно сдавал батарейки в ближайшем магазине. Сейчас там не оказывают эту услугу. Остались ли в Барнауле ещё пункты сдачи батареек?"

В мэрии Барнаула рассказали: — Пункты сбора батареек работают с 8 до 17 в следующих организациях: в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края (ул. Чкалова, 230, ул. Пролетарская, 61);

в управлении по ЖКХ Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства (проспект Ленина, 8);

в филиалах сети магазинов компьютерной и цифровой техники E2E4 с 10:00 до 20:00: пр. Ленина, 22, цокольный этаж; Павловский тракт, 243, первый этаж; ул. Попова, 82, первый этаж.

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