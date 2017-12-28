А затем взяли городскую кассу. Как в 1917 году большевики захватили власть в Барнауле

Сегодня, 07:18.
Жизнь

Шайкой безумцев, проходимцев и предателей, опричниками Троцкого — как только не называли большевиков их противники 100 лет назад. Многим тогда казалось: долго им не продержаться. Однако захватив командные высоты в Петрограде 25 октября, они методично приводили к власти на местах своих и устраняли чужих. На Алтае это случилось 6 декабря, или 19-го по новому стилю. Как развивались события тех дней?

Дом ул. Ползунова, 48.
Дом ул. Ползунова, 48. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Краткое содержание

Беспомощные попытки

В пятницу 8 декабря на второй полосе "Жизни Алтая" крупным шрифтом напечатали объявление:

"Сегодня в знак протеста против насильственного захвата местным советом рабочих и солдатских депутатов власти в городе и губернии объявляется ОНОДНЕВНАЯ ЗАБАСТОВКА всех правительственных учреждений и общественных организаций".

100 лет спустя этот протест выглядит, наверное, беспомощным. Ну, сами посудите: большевики вламываются с вооруженными солдатами. А у служащих все аргументы — пресс-папье да забастовка.

Война в тылу

А дело было так. 6 декабря Барнаульский совет рабочих и солдатских депутатов объявляет: вся власть переходит к нему. В ночь с 6 на 7-е группа вооруженных людей заявилась в городскую милицию — и сразу начала разговор о прибавке к жалованию. Милиция — на их стороне. Часть начальников тут же смещают и назначают новых — лояльных.

Действуют они от имени военно-революционного комитета во главе с 31-летним большевиком и председателем исполкома совдепа Матвеем Цаплиным.

Утром 7-го группа захватчиков уже в губернском комиссариате — правительстве недавно созданной Алтайской губернии. Комиссар Александр Окороков (алтайский Керенский) отстранен. Служащим велено сдать по описи дела.

Другой отряд заходит в городскую Думу — это главная власть в городе. В тот же день захвачена телефонная станция. До фронта от нас — тысячи верст. Тем не менее, 8-го в Барнауле и окрестностях вводят военное положение.

Из заявления военно-революционного комитета (газета "Жизнь Алтая" от 8 декабря):

"В случаях активного сопротивления, открытого противодействия или явных угроз по отношению к военно-революционному комитету допускаются аресты без ордеров".

Дом ул. Ползунова, 48.
Дом ул. Ползунова, 48.

Двоевластие

Как ни странно это звучит для тех, кто изучал историю по советским учебникам, совет депутатов был структурой общественной. Казалось бы, с какой стати общественная организация взяла на себя смелость свергнуть законно избранную городскую Думу?

Разговор этот длинный. Если коротко, то Петросовет, по образу и подобию которого создали совет в Барнауле, был в стране, по сути, второй властью в России.

В Барнауле совет заседал в деревянном здании на ул. Ползунова, 48, где раньше была чертежная горного округа. Возглавил исполком сначала 31-летний большевик Иван Панкратов, а потом 32-летний меньшевик Владимир Шемелев — племянник основательницы частной гимназии Марии Будкевич, узнала "Алтайская правда".

Они уже у руля

Владимир Шемелев хоть и был оппозиционером, но, видимо, конструктивным — он явно склонялся к сотрудничеству с властью. Этот деятельный барнаулец в августе 1917-го был избран в гордуму и, кроме того, вошел в состав управы (исполнительного органа гордумы).

А затем Шемелев стал еще и губернским комиссаром труда (еще при Временном правительстве) и возглавил созданный после выступления генерала Корнилова Комитет спасения революции.

Но, похоже, Петрограду требовались другие кадры. Осенью пост главы исполкома занял уже знакомый нам Матвей Цаплин. Что интересно: и Цаплин, и Шемелев, и еще 32 социал-демократа в августе избраны в городскую Думу, в которой тогда заседало 60 гласных.

Словом, социалисты в Барнауле уже были у руля!.. Но, видимо, такая конструкция предполагала эволюционное развитие. А большевикам нужна была революция.

Матвей Цаплин родился в крестьянской семье во Владимирской губернии. Мальчиком перебрался в город Шую, где было сильное революционное подполье и боевая организация. В 1905 году парторганизацию там возглавлял большевик Михаил Фрунзе, так что у Цаплина был хороший учитель. В Барнаул переехал в 1916 году, жил на ул. Гоголя, 79.

Барнаул, 1910-е годы. Источник: elib.tomsk.ru.
Барнаул, 1910-е годы. Источник: elib.tomsk.ru

Жизнь идет

Часто говорят, что власти в России тогда не было ни у кого. А большевики лишь подняли то, что "валялось под ногами". Верно ли это? В столице, видимо, да. Но в провинциях, судя по газетам, не совсем.

В июне Алтай стал самостоятельной губернией. Никакого сепаратизма: от Томской его отделили по решению Временного правительства. Есть лидер - 37-летний Александр Окороков, инженер, кооператор, бизнесмен, директор дрожжевого завода.

Опрос. А вы за "красных" или за "белых"?

Пароходы ходят. Врачи работают. При школьном обществе функционирует детский сад, плата - 50 рублей за полугодие. Семьям фронтовиков выдают пайки. Система раздачи продуктовых карточек налажена — в Барнауле их распределяют квартальные старосты.

В конце ноября восстанавливают сгоревшую в мае электростанцию купца Полякова, переданную городу. Ее уже вот-вот запустят, и через газету ищут начальника на жалование 3 тыс. целковых в год, а потребителей призывают подавать заявки.

Городским архитектором назначают Ивана Носовича, страстного поклонника движения городов-садов. Его жалование - 3,6 тыс. рублей в год плюс 0,5% от стоимости новых построек, которые возведены под его наблюдением и руководством. В октябре гордума утвердила его проект строительства в Барнауле города-сада. Чудесного места, где в коттеджах с цветниками живут счастливые рабочие. 

В Томский университет в 1917 году был наплыв абитуриентов, особенно женщин. На медицинский факультет приняли 218 женщин и 132 мужчин, пишет "Жизнь Алтая" 25 августа 1917 года.

Очередь за продуктами в 1917 году в соседнем Томске. Источник: elib.tomsk.ru.
Очередь за продуктами в 1917 году в соседнем Томске. Источник: elib.tomsk.ru

Валенки, хлеб и нитки

Но разруха, как пожар, охватывает все больше сфер. Экономика военного времени устроена так: никто никуда ничего не везет добровольно. Вот острейшая проблема всей губернии: в августе ни за какие деньги не достать… шпагат. Крестьяне не могут убирать хлеб, зерно осыпается.

Наконец, шпагат удается добыть "Алтайскому коопсоюзу". Но опять беда: в Косихинском районе кредитное товарищество отдало этот жуткий дефицит безземельным крестьянам. Те его продали и пьянствуют. Кое-как нашли не распроданные остатки и отдали шпагат нуждающимся.

В Барнауле не хватает товаров даже по карточкам, кругом очереди. А по карточкам покупают хлеб, муку, сахар, нитки, ткани, валенки… Кстати, о валенках. Их качеством и обеспечением занимается в Барнауле, как ни странно, продовольственный комитет. На них - твердые цены. Но, оказывается, спекулянты скупают валенки и продают втридорога, а купец Поляков, главный производитель пимов, остается ни с чем.

А в школах дети не знают, на чем писать — ау, господа, где тетрадки? В селе Степной Кучук школьники выводят буквы на клочках курительной бумаги. Больная тема - бесчинства солдат на Алтайской железной дороге, которые грабят продовольствие.

Деревня, видимо, плохо понимала, что происходит. Корреспондент "Жизни Алтая" рассказывает, как жители села Мало-Панюшевское (позже оно вошло в состав Алейска) вырубили до последнего прутика единственную рощицу, защищавшую их от буранов - теперь же "слобода"! "Печально и больно до слез за темноту и невежество народа, уничтожившего красивый и полезный уголок природы", - пишет издание.

1917 год.
1917 год.

Кучка фанатиков

В Петрограде большевики отстранили Временное правительство 25 октября. "Вся власть на местах теперь переходит к советам", - заявили они. Но в провинциях советы повторить их подвиг сразу не решились — возможно, потому, что широкой поддержки у них поначалу не было.

Из "Жизни Алтая" (от 15 ноября 1917 года):

"В Царицыне, Ревеле и др. местах преступные банды озверелых большевиков, заняв почтово-телеграф. учреждения, учинили над служащими, требовавшими оставить учреждения и дать спокойно работать, наружное насилие вплоть до арестов и убийств".

Между тем, в Барнауле большевики были популярной в народе партией. Несколько их были избраны в городскую Думу в августе. В ноябре, на выборах в Учредительное собрание, за большевиков проголосовало больше, чем за другие партии-фракции. Правда, в среднем по губернии их результат был не очень, так что все 13 алтайских депутатов Учредсобрания - эсеры.

Словом, общий расклад по стране был не в их пользу. Вот характерное высказывание прессы тех лет.

"Не для того свергали власть Николая II, чтобы заменить его деспотизмом ничтожной кучки фанатиков, провокаторов, бывших жандармов и германских агентов. Народ обязан заставить этих бунтарей уважать свою волю", — цитирует алтайское издание газету "Народная Воля".

Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org.
Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org

Большевики против

Так или иначе, Барнаул реагирует на захват власти в Петрограде быстро. 27 октября в Народном доме (сегодня это филармония) проходит экстренное заседание 13 организаций. В нем участвуют все, кто неравнодушен к судьбе Родины. В зале яблоку негде упасть, люди стоят в проходах.

Итог заседания - создание обновленного Губернского комитета общественного спасения революции, коалиции всех сил (включая, кстати, большевиков). Ему передают всю полноту власти в губернии, а возглавляет его инструктор союза кооперативов эсер Тимофей Миничев-Васильев.

При этом все структуры работают, как раньше, включая комиссариат губернии и его "шефа" Окорокова.

Вскоре, однако же, Цаплин приказывает распустить этот комитет и создать новый — без городского и земского управления и без эсеров. Комитет решительно отвергает этот приказ.

Тем временем совет депутатов ищет поддержку среди работников барнаульских предприятий — проводит встречи то в одном, то в другом трудовом коллективе.

В 1917 году в России имели хождения деньги Временного правительства - "керенки". Источник: moneta-russia.ru.
В 1917 году в России имели хождения деньги Временного правительства - "керенки". Источник: moneta-russia.ru

Не признавать, не выполнять 

За месяц правления большевиков положение в стране становится катастрофическим. "Железнодорожные узлы забиты неразгруженными вагонами", — констатирует "Жизнь Алтая". К городам не подвозят продовольствие, Петроград уже голодает, на фронте доедают последние сухари.

Как выглядел Барнаул во времена пожара, революции и раннего СССР

В Барнауле в конце ноября тоже несладко: почти из всех лавок исчезло мясо. Бийск бьет в колокола — нет хлеба! В Камне от рук отбился военный гарнизон: солдаты пьянствуют, нарушают тишину и спокойствие города, "натравливают одну часть населения на другую".

28 ноября в Алтайской губернии почти завершились выборы в Учредительное собрание. Ну, кажется, все, можно вздохнуть: конец анархии.

Тем временем большевики вновь громко заявляют о себе: якобы они пошлют своих людей в госбанк. 30-го судьи, банкиры, кооператоры, служащие решительно заявляют: не признавать и не выполнять решения Совета народных комиссаров, комиссаров гнать из учреждений.

Моральное воздействие

3 декабря Цаплин выносит резолюцию о скором захвате власти в Барнауле. Никто его не остановил. Почему?

Власть ведь и так "в руках социалистического общественного управления, избрана законно, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования", - так решает городская управа. И постановляет: "Признать захват власти одной частью демократии недопустимым и принять меры морального воздействия".

Очевидно, никакие призывы к морали остановить этот каток уже не могли. 6 декабря Цаплин отзывает своих людей из Губернского комитета спасения, объявляет о его роспуске и переходе к Совету депутатов власти.

Здание Барнаульской городской Думы. Источник: Одноклассники (Барнаул вдоль и поперек, история).
Здание Барнаульской городской Думы. Источник: Одноклассники (Барнаул вдоль и поперек, история).

Предадим суду

7 декабря, когда ключевые точки уже в руках большевиков, городская Дума постановляет: власть военревкома не признавать, служащим их постановления не исполнять. Большевикам — убрать отовсюду своих людей. Гордума обещает горожанам, что будет работать, пока может. И она выполняет обещание, хотя в управе вскоре отключают телефоны.

8 декабря в городе отказываются работать школы, органы власти, госбанк и все частные банки, почта, телеграф. Большевики 12 декабря собирают своих сторонников на митинги.

Их оппоненты 17 декабря, несмотря на буран, проводят манифестацию в поддержку Учредительного собрания. Большевики призывают в листовках ни в коем случае на нее не ходить, но и манифестация, и митинг у Народного дома длится собирает 2 тыс. жителей.

Тем временем гордума идет ва-банк и заявляет милиции, подчинившейся Цаплину: теперь вы не городские служащие и зарплату мы вам платить не будем. Кстати, после этого большевики отзывают из милиции своего комиссара. Но все отступления сугубо временные. Вскоре "Голос Труда" обвиняет городскую Думу в сговоре с буржуазией.

Матвей Цаплин,
председатель военревкома (из газеты "Жизнь Алтая"):

— Должен вас предупредить, что если вы не подчинитесь нам, то мы предадим вас суду народному, не квалифицированному, а потому весьма скорому и, быть может, жестокому.

"Голос труда" был газетой Совета рабочих и солдатских депутатов в Барнауле.
"Голос труда" был газетой Совета рабочих и солдатских депутатов в Барнауле.

Мы умолкаем

Между тем, военревком, хоть и расставил всюду своих людей, подвергается атакам газетчиков. Уже 11-12 декабря большевики заявляются в типографию и рассыпают набор одного из номеров "Жизни Алтая" — журналисты якобы необъективно описали судебный процесс. Но следующие номера пока выходят.

Тогда газеты душат экономически: им запрещают принимать объявления под угрозой конфискации имущества и тюремного срока (три года). Все объявления отныне надо нести в Барнаульской совдеп, а печатать платные объявления может только их партийный орган — "Голос труда". И "Жизнь Алтая" объявляет о закрытии.

Из газеты "Жизнь Алтая" от 21 декабря 1917 года:

"Мы умолкаем, читатель, умолкаем невольно, на очень малый срок. Умолкнуть нас заставило подчинение клоунскому декрету барнаульского "военно-революционного комитета от 19 декабря. Не страх трехлетнего заключения нами двигает - нежелание подвергать хулиганском нашествию и разгрому типографию".

Со своей стороны "Голос труда" разъясняет, что закрытие буржуазных газет, которые "не выпускают из рук объявлений, не подчиняются декрету, лгут, клевещут, вопят, проклинают", — это вовсе не попрание свободы слова.

Глава губернии Александр Окороков был влиятельным человеком в 1917 году. Его отстранили от власти, но военревком, видимо, хотел вообще его изолировать. Он потребовал от Окорокова передать ему средства, собранные на помощь погорельцам. Тот отказался. Тогда Окорокова объявили арестованным. В ответ комиссар заявил, что расскажет всем погорельцам, за что его арестовали. Военревком временно отступает. В дальнейшем Окороков был арестован на две недели, а после освобождения уехал.

Тяжкий удар

Городская дума работала в Барнауле еще несколько месяцев — до начала февраля 1918 года, когда военревком захватил городскую кассу. В этот день гордума снимает с себя ответственность за жизнь в городе. К тому времени большевики уже разогнали Учредительное собрание, которое они во всех газетах обещали сохранить. А в Барнауле уже передали в госсобственность все частные дома (кроме маленьких) и начинают национализацию местной промышленности.

Примерно в это же время "Жизнь Алтая", ненадолго возобновившая работу, напишет: "Октябрьский переворот нанес тяжкий удар частной промышленности и торговле".

Через полгода после захвата власти большевики в Барнауле были свергнуты. Похоже, в тот момент мало кто мог предположить, что эти полгода были лишь репетицией перед началом новой эпохи. В декабре 1919-го они вернулись - и вот тогда уже всерьез и надолго.

А Матвея Цаплина казнят в сентябре 1918 года, и много лет спустя ему и многим других борцам за революцию поставят памятники в Барнауле. Тем, кто по-другому видел развитие Родины и боролся за свои идеи, памятников пока нет. Может, время еще не наступило?

Из "Жизни Алтая" от 30 июня 2018 года:

Не доверием, а единственно подкупом да силой и угрозой штыка делалось шесть месяцев большевистское правительство и достигло того, что его все возненавидели.

При подготовке использованы газеты "Жизнь Алтая" и "Голос труда", а также ряд открытых Интернет-ресурсов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров