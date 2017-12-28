А затем взяли городскую кассу. Как в 1917 году большевики захватили власть в Барнауле

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Беспомощные попытки

В пятницу 8 декабря на второй полосе "Жизни Алтая" крупным шрифтом напечатали объявление:

"Сегодня в знак протеста против насильственного захвата местным советом рабочих и солдатских депутатов власти в городе и губернии объявляется ОНОДНЕВНАЯ ЗАБАСТОВКА всех правительственных учреждений и общественных организаций".

100 лет спустя этот протест выглядит, наверное, беспомощным. Ну, сами посудите: большевики вламываются с вооруженными солдатами. А у служащих все аргументы — пресс-папье да забастовка.

Война в тылу

А дело было так. 6 декабря Барнаульский совет рабочих и солдатских депутатов объявляет: вся власть переходит к нему. В ночь с 6 на 7-е группа вооруженных людей заявилась в городскую милицию — и сразу начала разговор о прибавке к жалованию. Милиция — на их стороне. Часть начальников тут же смещают и назначают новых — лояльных.

Действуют они от имени военно-революционного комитета во главе с 31-летним большевиком и председателем исполкома совдепа Матвеем Цаплиным.

Утром 7-го группа захватчиков уже в губернском комиссариате — правительстве недавно созданной Алтайской губернии. Комиссар Александр Окороков (алтайский Керенский) отстранен. Служащим велено сдать по описи дела.

Другой отряд заходит в городскую Думу — это главная власть в городе. В тот же день захвачена телефонная станция. До фронта от нас — тысячи верст. Тем не менее, 8-го в Барнауле и окрестностях вводят военное положение.

Из заявления военно-революционного комитета (газета "Жизнь Алтая" от 8 декабря):

"В случаях активного сопротивления, открытого противодействия или явных угроз по отношению к военно-революционному комитету допускаются аресты без ордеров".

Двоевластие

Как ни странно это звучит для тех, кто изучал историю по советским учебникам, совет депутатов был структурой общественной. Казалось бы, с какой стати общественная организация взяла на себя смелость свергнуть законно избранную городскую Думу?

Разговор этот длинный. Если коротко, то Петросовет, по образу и подобию которого создали совет в Барнауле, был в стране, по сути, второй властью в России.

В Барнауле совет заседал в деревянном здании на ул. Ползунова, 48, где раньше была чертежная горного округа. Возглавил исполком сначала 31-летний большевик Иван Панкратов, а потом 32-летний меньшевик Владимир Шемелев — племянник основательницы частной гимназии Марии Будкевич, узнала "Алтайская правда".

Они уже у руля

Владимир Шемелев хоть и был оппозиционером, но, видимо, конструктивным — он явно склонялся к сотрудничеству с властью. Этот деятельный барнаулец в августе 1917-го был избран в гордуму и, кроме того, вошел в состав управы (исполнительного органа гордумы).

А затем Шемелев стал еще и губернским комиссаром труда (еще при Временном правительстве) и возглавил созданный после выступления генерала Корнилова Комитет спасения революции.

Но, похоже, Петрограду требовались другие кадры. Осенью пост главы исполкома занял уже знакомый нам Матвей Цаплин. Что интересно: и Цаплин, и Шемелев, и еще 32 социал-демократа в августе избраны в городскую Думу, в которой тогда заседало 60 гласных.

Словом, социалисты в Барнауле уже были у руля!.. Но, видимо, такая конструкция предполагала эволюционное развитие. А большевикам нужна была революция.

Матвей Цаплин родился в крестьянской семье во Владимирской губернии. Мальчиком перебрался в город Шую, где было сильное революционное подполье и боевая организация. В 1905 году парторганизацию там возглавлял большевик Михаил Фрунзе, так что у Цаплина был хороший учитель. В Барнаул переехал в 1916 году, жил на ул. Гоголя, 79.

Жизнь идет

Часто говорят, что власти в России тогда не было ни у кого. А большевики лишь подняли то, что "валялось под ногами". Верно ли это? В столице, видимо, да. Но в провинциях, судя по газетам, не совсем.

В июне Алтай стал самостоятельной губернией. Никакого сепаратизма: от Томской его отделили по решению Временного правительства. Есть лидер - 37-летний Александр Окороков, инженер, кооператор, бизнесмен, директор дрожжевого завода.

Пароходы ходят. Врачи работают. При школьном обществе функционирует детский сад, плата - 50 рублей за полугодие. Семьям фронтовиков выдают пайки. Система раздачи продуктовых карточек налажена — в Барнауле их распределяют квартальные старосты.

В конце ноября восстанавливают сгоревшую в мае электростанцию купца Полякова, переданную городу. Ее уже вот-вот запустят, и через газету ищут начальника на жалование 3 тыс. целковых в год, а потребителей призывают подавать заявки.

Городским архитектором назначают Ивана Носовича, страстного поклонника движения городов-садов. Его жалование - 3,6 тыс. рублей в год плюс 0,5% от стоимости новых построек, которые возведены под его наблюдением и руководством. В октябре гордума утвердила его проект строительства в Барнауле города-сада. Чудесного места, где в коттеджах с цветниками живут счастливые рабочие.

В Томский университет в 1917 году был наплыв абитуриентов, особенно женщин. На медицинский факультет приняли 218 женщин и 132 мужчин, пишет "Жизнь Алтая" 25 августа 1917 года.

Валенки, хлеб и нитки

Но разруха, как пожар, охватывает все больше сфер. Экономика военного времени устроена так: никто никуда ничего не везет добровольно. Вот острейшая проблема всей губернии: в августе ни за какие деньги не достать… шпагат. Крестьяне не могут убирать хлеб, зерно осыпается.

Наконец, шпагат удается добыть "Алтайскому коопсоюзу". Но опять беда: в Косихинском районе кредитное товарищество отдало этот жуткий дефицит безземельным крестьянам. Те его продали и пьянствуют. Кое-как нашли не распроданные остатки и отдали шпагат нуждающимся.

В Барнауле не хватает товаров даже по карточкам, кругом очереди. А по карточкам покупают хлеб, муку, сахар, нитки, ткани, валенки… Кстати, о валенках. Их качеством и обеспечением занимается в Барнауле, как ни странно, продовольственный комитет. На них - твердые цены. Но, оказывается, спекулянты скупают валенки и продают втридорога, а купец Поляков, главный производитель пимов, остается ни с чем.

А в школах дети не знают, на чем писать — ау, господа, где тетрадки? В селе Степной Кучук школьники выводят буквы на клочках курительной бумаги. Больная тема - бесчинства солдат на Алтайской железной дороге, которые грабят продовольствие.

Деревня, видимо, плохо понимала, что происходит. Корреспондент "Жизни Алтая" рассказывает, как жители села Мало-Панюшевское (позже оно вошло в состав Алейска) вырубили до последнего прутика единственную рощицу, защищавшую их от буранов - теперь же "слобода"! "Печально и больно до слез за темноту и невежество народа, уничтожившего красивый и полезный уголок природы", - пишет издание.

Кучка фанатиков

В Петрограде большевики отстранили Временное правительство 25 октября. "Вся власть на местах теперь переходит к советам", - заявили они. Но в провинциях советы повторить их подвиг сразу не решились — возможно, потому, что широкой поддержки у них поначалу не было.

Из "Жизни Алтая" (от 15 ноября 1917 года):

"В Царицыне, Ревеле и др. местах преступные банды озверелых большевиков, заняв почтово-телеграф. учреждения, учинили над служащими, требовавшими оставить учреждения и дать спокойно работать, наружное насилие вплоть до арестов и убийств".

Между тем, в Барнауле большевики были популярной в народе партией. Несколько их были избраны в городскую Думу в августе. В ноябре, на выборах в Учредительное собрание, за большевиков проголосовало больше, чем за другие партии-фракции. Правда, в среднем по губернии их результат был не очень, так что все 13 алтайских депутатов Учредсобрания - эсеры.

Словом, общий расклад по стране был не в их пользу. Вот характерное высказывание прессы тех лет.

"Не для того свергали власть Николая II, чтобы заменить его деспотизмом ничтожной кучки фанатиков, провокаторов, бывших жандармов и германских агентов. Народ обязан заставить этих бунтарей уважать свою волю", — цитирует алтайское издание газету "Народная Воля".

Большевики против

Так или иначе, Барнаул реагирует на захват власти в Петрограде быстро. 27 октября в Народном доме (сегодня это филармония) проходит экстренное заседание 13 организаций. В нем участвуют все, кто неравнодушен к судьбе Родины. В зале яблоку негде упасть, люди стоят в проходах.

Итог заседания - создание обновленного Губернского комитета общественного спасения революции, коалиции всех сил (включая, кстати, большевиков). Ему передают всю полноту власти в губернии, а возглавляет его инструктор союза кооперативов эсер Тимофей Миничев-Васильев.

При этом все структуры работают, как раньше, включая комиссариат губернии и его "шефа" Окорокова.

Вскоре, однако же, Цаплин приказывает распустить этот комитет и создать новый — без городского и земского управления и без эсеров. Комитет решительно отвергает этот приказ.

Тем временем совет депутатов ищет поддержку среди работников барнаульских предприятий — проводит встречи то в одном, то в другом трудовом коллективе.

Не признавать, не выполнять

За месяц правления большевиков положение в стране становится катастрофическим. "Железнодорожные узлы забиты неразгруженными вагонами", — констатирует "Жизнь Алтая". К городам не подвозят продовольствие, Петроград уже голодает, на фронте доедают последние сухари.

В Барнауле в конце ноября тоже несладко: почти из всех лавок исчезло мясо. Бийск бьет в колокола — нет хлеба! В Камне от рук отбился военный гарнизон: солдаты пьянствуют, нарушают тишину и спокойствие города, "натравливают одну часть населения на другую".

28 ноября в Алтайской губернии почти завершились выборы в Учредительное собрание. Ну, кажется, все, можно вздохнуть: конец анархии.

Тем временем большевики вновь громко заявляют о себе: якобы они пошлют своих людей в госбанк. 30-го судьи, банкиры, кооператоры, служащие решительно заявляют: не признавать и не выполнять решения Совета народных комиссаров, комиссаров гнать из учреждений.

Моральное воздействие

3 декабря Цаплин выносит резолюцию о скором захвате власти в Барнауле. Никто его не остановил. Почему?

Власть ведь и так "в руках социалистического общественного управления, избрана законно, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования", - так решает городская управа. И постановляет: "Признать захват власти одной частью демократии недопустимым и принять меры морального воздействия".

Очевидно, никакие призывы к морали остановить этот каток уже не могли. 6 декабря Цаплин отзывает своих людей из Губернского комитета спасения, объявляет о его роспуске и переходе к Совету депутатов власти.

Предадим суду

7 декабря, когда ключевые точки уже в руках большевиков, городская Дума постановляет: власть военревкома не признавать, служащим их постановления не исполнять. Большевикам — убрать отовсюду своих людей. Гордума обещает горожанам, что будет работать, пока может. И она выполняет обещание, хотя в управе вскоре отключают телефоны.

8 декабря в городе отказываются работать школы, органы власти, госбанк и все частные банки, почта, телеграф. Большевики 12 декабря собирают своих сторонников на митинги.

Их оппоненты 17 декабря, несмотря на буран, проводят манифестацию в поддержку Учредительного собрания. Большевики призывают в листовках ни в коем случае на нее не ходить, но и манифестация, и митинг у Народного дома длится собирает 2 тыс. жителей.

Тем временем гордума идет ва-банк и заявляет милиции, подчинившейся Цаплину: теперь вы не городские служащие и зарплату мы вам платить не будем. Кстати, после этого большевики отзывают из милиции своего комиссара. Но все отступления сугубо временные. Вскоре "Голос Труда" обвиняет городскую Думу в сговоре с буржуазией.

Матвей Цаплин,

председатель военревкома (из газеты "Жизнь Алтая"):

— Должен вас предупредить, что если вы не подчинитесь нам, то мы предадим вас суду народному, не квалифицированному, а потому весьма скорому и, быть может, жестокому.

Мы умолкаем

Между тем, военревком, хоть и расставил всюду своих людей, подвергается атакам газетчиков. Уже 11-12 декабря большевики заявляются в типографию и рассыпают набор одного из номеров "Жизни Алтая" — журналисты якобы необъективно описали судебный процесс. Но следующие номера пока выходят.

Тогда газеты душат экономически: им запрещают принимать объявления под угрозой конфискации имущества и тюремного срока (три года). Все объявления отныне надо нести в Барнаульской совдеп, а печатать платные объявления может только их партийный орган — "Голос труда". И "Жизнь Алтая" объявляет о закрытии.

Из газеты "Жизнь Алтая" от 21 декабря 1917 года:

"Мы умолкаем, читатель, умолкаем невольно, на очень малый срок. Умолкнуть нас заставило подчинение клоунскому декрету барнаульского "военно-революционного комитета от 19 декабря. Не страх трехлетнего заключения нами двигает - нежелание подвергать хулиганском нашествию и разгрому типографию".

Со своей стороны "Голос труда" разъясняет, что закрытие буржуазных газет, которые "не выпускают из рук объявлений, не подчиняются декрету, лгут, клевещут, вопят, проклинают", — это вовсе не попрание свободы слова.

Глава губернии Александр Окороков был влиятельным человеком в 1917 году. Его отстранили от власти, но военревком, видимо, хотел вообще его изолировать. Он потребовал от Окорокова передать ему средства, собранные на помощь погорельцам. Тот отказался. Тогда Окорокова объявили арестованным. В ответ комиссар заявил, что расскажет всем погорельцам, за что его арестовали. Военревком временно отступает. В дальнейшем Окороков был арестован на две недели, а после освобождения уехал.

Тяжкий удар

Городская дума работала в Барнауле еще несколько месяцев — до начала февраля 1918 года, когда военревком захватил городскую кассу. В этот день гордума снимает с себя ответственность за жизнь в городе. К тому времени большевики уже разогнали Учредительное собрание, которое они во всех газетах обещали сохранить. А в Барнауле уже передали в госсобственность все частные дома (кроме маленьких) и начинают национализацию местной промышленности.

Примерно в это же время "Жизнь Алтая", ненадолго возобновившая работу, напишет: "Октябрьский переворот нанес тяжкий удар частной промышленности и торговле".

Через полгода после захвата власти большевики в Барнауле были свергнуты. Похоже, в тот момент мало кто мог предположить, что эти полгода были лишь репетицией перед началом новой эпохи. В декабре 1919-го они вернулись - и вот тогда уже всерьез и надолго.

А Матвея Цаплина казнят в сентябре 1918 года, и много лет спустя ему и многим других борцам за революцию поставят памятники в Барнауле. Тем, кто по-другому видел развитие Родины и боролся за свои идеи, памятников пока нет. Может, время еще не наступило?

Из "Жизни Алтая" от 30 июня 2018 года:

Не доверием, а единственно подкупом да силой и угрозой штыка делалось шесть месяцев большевистское правительство и достигло того, что его все возненавидели.

При подготовке использованы газеты "Жизнь Алтая" и "Голос труда", а также ряд открытых Интернет-ресурсов.