"Адекватно реагируем": Карлин прокомментировал ситуацию в "Демидов-парке"

Многоэтажку на ул. Прудская, 40 строит компания "Аспект". Ввод дома в эксплуатацию давно просрочен. Генеральный директор компании Юрий Шрамко объяснял это отсутствием денег, необходимых для завершения строительства.

Губернатор подчеркнул, что работы на объекте сегодня ведутся, и "это говорит о том, что ситуация не брошена ни застройщиком, ни властями".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Это мегапроект, которое бывшее руководство Новоалтайска бездумно позволило реализовывать. Там, кроме проблем собственно с застройщиком, есть еще и проблемы инженерного обустройства. Дом поставлен, по сути, на пустыре без решения вопросов строительства тепловых магистралей и других коммуникаций. И сейчас эти задачи в комплексе решаются.

По словам главы региона, сейчас в городе "внятный, компетентный и переживающий за дело глава администрации".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Сегодня мы с ним говорим о том, что есть реальная возможность сдать дом очередями. Первыми пойдут блок-секции 4-ая и 7-ая. Там ведется завершающий цикл работ.

По мнению Карлина, обнадеживающим фактором является наличие более чем 200 еще не проданных квартир — это финансовый резерв.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Я подписал документ о приобретении квартир для работников наших учреждений здравоохранения, которые дислоцированы в Новоалтайске и в Белоярске, где завершается строительство первой очереди противотуберкулезного диспансера. 200 млн мы предполагаем потратить на приобретение жилья там, и часть квартир будет куплена в "Демидов-парке".

Губернатор также обратил внимание на появление "деструктивных элементов, которые хотят подогреть ситуацию и перевести ее в формат пикетов".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Пикеты и прочие подобные акции, наверно, необходимы. Но они эффективны тогда, когда власть или другие структуры не слышат, не знают, не хотят или не умеют. Но мы знаем эту проблему, адекватно реагируем на нее. И мы решим ее, я ответственно заявляю. И в этом случае включение протестных механизмов делу не помогает, а излишне политизирует ситуацию и людям, кроме нервотрепки, ничего не добавляет.

В целом, подчеркнул глава региона, ситуация с долевым строительством в крае значительно лучше, чем в большинстве регионов: нет ни одного объекта, где было бы остановлено строительство.