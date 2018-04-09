Адвокат опровергла участие сына Дерипаски в митинге Навального

Об сообщила адвокат одного из подростков Анастасия Саморукова. 7 апреля глава СКР Александр Бастрыкин выступил с лекцией в СПбГУ, на которой, помимо истории ведомства, рассказал об участии сына Дерипаски в митинге Алексея Навального. Глава СКР поведал студентам, что на акции протеста одним из парней, забравшихся на столб на Пушкинской площади и кричащих "долой коррупцию", оказался сын Дерипаски.

Новый профессор СПбГУ Бастрыкин во время лекции рассказал студентам о мотивации Дерипаски-младшего: "С ним повторно оперативные работники побеседовали, и мне доложили, что он благодаря папе объездил полмира. Ему уже скучно жить. Он так и сказал: "Я везде был, только не был на Пушкинской площади на одном уровне с великим поэтом", — цитировала главу СКР "Фонтанка".

Адвокат эмоционально прокомментировала слова главы СКР: "Это полное вранье — я знаю всех трех этих мальчиков лично. Один из них — мой подзащитный. Ни к Дерипаске, ни к иным олигархам эти мальчики и близко отношения не имеют. Один из них — сын бывшего депутата Думы от ЛДПР, остальные из простых семей".

Сначала троих подростков задержали 26 марта 2017 года за то, что они отказались выполнять требования полицейских. Затем их снова задержали в апреле 2017 года, когда они давали интервью немецкому телеканалу о своем первом задержании. На этот раз протоколы составили о нарушении порядка проведения мероприятия, пишет znak.com.

Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала подзащитного Саморуковой по первому эпизоду на тысячу рублей, по второму — на 10 тысяч рублей. В мае Басманный суд признал оба решения комиссии законными. Однако затем Мосгорсуд вернул оба дела на новое рассмотрение из-за серьезных процессуальных нарушений.

Саморукова сообщила, что одному из подростков даже нечем заплатить штраф. "Он с дневного отделения колледжа вынужден был перевестись на заочное — работать пошел, семье помогать. Родители — пенсионеры. Мы уже второй год по судам боремся, отбились от постановки на учет пока", — добавила адвокат.