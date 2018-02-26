"Аэрофлот" обвинил авиадиспетчеров в задержках своих рейсов

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев направил жалобу в Росавиацию и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения".
В письме говорится, что 11 и 12 февраля около 1600 самолетов "Аэрофлота" приземлились в Шереметьево с опозданием из-за проблем с прокладыванием маршрутов диспетчерами, пишет "Коммерсантъ".
Пребывание самолетов в зоне ожидания на подлете к аэропорту, говорится в письме, также увеличивает рабочее время экипажей.
Из-за опозданий также увеличиваются расходы на топливо и отправку опоздавших на стыковочные рейсы пассажиров. Кроме того, это может привести к дополнительным проверкам прокуратуры.
Если ситуация не изменится, "Аэрофлот" может обратиться в суд.
В свою очередь, представитель ФГУПа сообщил изданию, что из-за реконструкции терминального комплекса пропускная способность аэропорта уменьшилась и были заблокированы некоторые рулежные дорожки. Кроме того, коррективы в расписание регулярно вносит погода.
По всем случаям, описанным в письме, ФГУП проведет анализ, который займет около двух недель, пишет polit.ru.
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