"Аэрофлот" предоставит пассажирам безлимитный платный интернет в полете

Авиакомпания "Аэрофлот" заключила контракт с компанией "Стэк.ком", по условиям которого 81 самолет Airbus A320 и A321 будет оснащен "системами развлечений и доступа в интернет через Wi-Fi", пишут "Ведомости".
Стоимость контракта составляет 52,6 млн долларов, а доступ в интернет на борту самолетов "Аэрофлота" начнет появляться с июля до декабря 2019 года. Часть самолетов уже оборудована необходимой аппаратурой.
Источник издания в авиакомпании уточнил, что доступ в интернет в полете будет предоставляться на скорости 10 мегабит в секунду (неясно, для пассажира или на весь салон), безлимитно и платно — по 800 рублей в час или за 1000 рублей на весь путь.
Другие российские авиакомпании в настоящее время не предоставляют пассажирам доступа к системе развлечений "и тем более к интернету", отметил Олег Пантелеев — исполнительный директор агентства "Авиапорт", которое оценивает объем и качество услуг авиаперевозчиков.
Он напомнил, что ранее доступ в интернет предоставлялся на широкофюзеляжных лайнерах "Трансаэро", прекратившей свое существование осенью 2015 года, пишет polit.ru. Необходимой аппаратурой оборудованы несколько Boeing 747, которые дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" — "Россия" — получила от "Трансаэро".
"Аэрофлот" уже предоставляет своим пассажирам доступ в интернет, но только на широкофюзеляжных Airbus A330 и Boeing 777, однако там нет безлимитного доступа, поэтому оплата взимается за трафик (от 5 долларов за 10 мегабайт).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.