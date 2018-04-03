"Аэрофлот" предоставит пассажирам безлимитный платный интернет в полете

Стоимость контракта составляет 52,6 млн долларов, а доступ в интернет на борту самолетов "Аэрофлота" начнет появляться с июля до декабря 2019 года. Часть самолетов уже оборудована необходимой аппаратурой.

Источник издания в авиакомпании уточнил, что доступ в интернет в полете будет предоставляться на скорости 10 мегабит в секунду (неясно, для пассажира или на весь салон), безлимитно и платно — по 800 рублей в час или за 1000 рублей на весь путь.

Другие российские авиакомпании в настоящее время не предоставляют пассажирам доступа к системе развлечений "и тем более к интернету", отметил Олег Пантелеев — исполнительный директор агентства "Авиапорт", которое оценивает объем и качество услуг авиаперевозчиков.

Он напомнил, что ранее доступ в интернет предоставлялся на широкофюзеляжных лайнерах "Трансаэро", прекратившей свое существование осенью 2015 года, пишет polit.ru. Необходимой аппаратурой оборудованы несколько Boeing 747, которые дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" — "Россия" — получила от "Трансаэро".

"Аэрофлот" уже предоставляет своим пассажирам доступ в интернет, но только на широкофюзеляжных Airbus A330 и Boeing 777, однако там нет безлимитного доступа, поэтому оплата взимается за трафик (от 5 долларов за 10 мегабайт).