Барнаульские авиапассажиры будут летать в новый терминал "Шереметьево"

Полеты из "Шереметьево В" будут выполняться с 3 мая. Первый этап планируют завершить до 1 июня, компания переведет 46 оборотных рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе авиапредприятия "Алтай", с 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять вечерние рейсы на Москву из барнаульского аэропорта имени Г.С. Титова. Вылет из нового терминала B аэропорта "Шереметьево" — 08:05 (прибытие в Барнаул — 17:10). Вылет в Барнаула — 18:20 местного времени. Об изменении прибытия и вылета из нового терминала утренних барнаульских рейсов пока неизвестно.

Прибывать в "Шереметьево" нужно за три часа до вылета

Чтобы избежать опозданий на рейс "Аэрофлот" рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета.

Для трансферных пассажиров в "Шереметьево" построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта "под одной крышей".

"Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы", — отметили в "Аэрофлоте".

Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход.

Как добраться до терминала В на общественном транспорте, можно ознакомиться в специальном разделе. Остановка общественного транспорта временно расположена вне привокзальной площади терминала В — остановка "Полиция" (ориентир кафе "Севастополь").

С информацией для трансферных пассажиров можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что после жалоб пассажиров "Аэрофлот" пересмотрел нормы ручной клади. Если по старым правилам ручная кладь должны была быть не более 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту, то теперь высота увеличена до 25 см, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.