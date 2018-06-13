Зафиксированы случаи массовой гибели тихоокеанской сельди

В России массово гибнет тихоокеанская сельдь, сообщил руководитель общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, пишет РИА Новости.
Полевая группа общественной организации обследовала более 30 километров побережья Пильтуна, а также залив Торрох и нижнее течение реки Сабо (на протяжении 1,5 км от устья).
"На этом отрезке мы произвели подсчет погибшей рыбы в 28 точках. Наибольшая концентрация наблюдается в двух местах. На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, мы насчитали 4609 штук на 10 м побережья, а в 2 км южнее устья реки Сабо — 5990 экземпляров также на 10 м побережья", — пояснил глава "Эковахты".
В районе устья реки Хальчикова волонтеры зафиксировали плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 см. По предварительным оценкам, ее объем составляет примерно 93 тонны.
По словам эколога, погибли в основном неотнерестившиеся особи сельди.
Пробы рыбы в ближайшее время отправят в Москву и передадут в сертифицированные лаборатории для анализа, пишет bfm.ru.
Гибель такого количества разновозрастной рыбы одного вида — это аномальное событие и может идти речь об уничтожении большей части популяции сельди залива Пильтун.
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