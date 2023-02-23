23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного

Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, обратилась в суд с требованием ограничить бывшего супруга в правах на квартиру, сообщает «Рен-ТВ».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
Открытые источники

Супруги развелись в 2020 году. Сейчас Муцениеце просит признать, что Прилучный потерял право пользования жилым помещением, а также снять его с регистрационного учета.

Недвижимость бывшая пара приобрела еще до развода. Известно, что беседа по иску пройдет в марте.

После развода Прилучный два года скрывал подробности личной жизни, однако весной 2022 обнародовал отношения с актрисой Зепюр Брутян. В августе они поженились.

Ранее Киркоров отреагировал на сообщения о парике, и опроверг, что носит поддельные волосы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость