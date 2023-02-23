Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного

Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, обратилась в суд с требованием ограничить бывшего супруга в правах на квартиру, сообщает «Рен-ТВ».

Супруги развелись в 2020 году. Сейчас Муцениеце просит признать, что Прилучный потерял право пользования жилым помещением, а также снять его с регистрационного учета.

Недвижимость бывшая пара приобрела еще до развода. Известно, что беседа по иску пройдет в марте.

После развода Прилучный два года скрывал подробности личной жизни, однако весной 2022 обнародовал отношения с актрисой Зепюр Брутян. В августе они поженились.

Ранее Киркоров отреагировал на сообщения о парике, и опроверг, что носит поддельные волосы.