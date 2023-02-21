22 февраля
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Киркоров отреагировал на сообщения, что он в парике

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о ношении парика, пишет «МК».

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
Соцсети Филиппа Киркорова

И опроверг то, что носит поддельные волосы. Представитель российского шоубиза объяснил — у него просто отросли локоны.

Певец кардинально сменил имидж во время съемок клипа на песню «Если ты уйдешь», напоминает Газета.Ru. Музыкант отрастил волосы до плеч, покрасился в пепельный блонд и начал носить голубые линзы.

Ранее фура с нарядами Киркорова застряла на границе с Казахстаном. Киркорову пришлось выступать без заранее подобранного образа. Как полагает поп-король российского шоубиза, это произошло из-за бюрократических проволочек.

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