Киркоров отреагировал на сообщения, что он в парике

И опроверг то, что носит поддельные волосы. Представитель российского шоубиза объяснил — у него просто отросли локоны.

Певец кардинально сменил имидж во время съемок клипа на песню «Если ты уйдешь», напоминает Газета.Ru. Музыкант отрастил волосы до плеч, покрасился в пепельный блонд и начал носить голубые линзы.

Ранее фура с нарядами Киркорова застряла на границе с Казахстаном. Киркорову пришлось выступать без заранее подобранного образа. Как полагает поп-король российского шоубиза, это произошло из-за бюрократических проволочек.