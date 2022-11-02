Топ лучших отечественных певцов и актеров составили россияне

Топ лучших российских певцов
По мнению россиян, лучшие певцы — Олег Газманов и Полина Гагарина. За них проголосовали 14% респондентов. Всего на один процент от них отстал SHAMAN (Ярослав Дронов).
На втором месте — Николай Басков (9%), Алла Пугачева (8%) и Филипп Киркоров (8%). При этом Валерия набрала 7%.
Третье место у Григория Лепса и Сергея Лазарева (по 6%). У российских певиц Ларисы Долиной и Юлии Чичериной — по 5%.
Еще 4% оценили Николая Расторгуева (Группа «Любэ»), Льва Лещенко и София Ротару, Елену Ваенгу, Zivert, Пелагею и Земфиру.
Топ лучших российских актеров
Лучшими актерами опрошенные считают Сергея Безрукова (11%), Константина Хабенского (9%), Владимир Машкова и Сергей Бурунова (по 7%).
Россияне также отметили Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса — они получили 3% голосов.
Лучшие актрисы, по мнению россиян, — Елизавета Боярская (6%) и Светлана Ходченкова (5%).
По 4% у Екатерины Климовой, Александры Бортич и Екатерины Гусевой.
Чулпан Хаматова, Марина Александрова набрали по 3%, а Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова — по 2%.