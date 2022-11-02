2 ноября
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Шоу-бизнес

Топ лучших отечественных певцов и актеров составили россияне

Россияне составили топ самых лучших, по их мнению, артистов страны. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

Олег Газманов на Алтае.
Олег Газманов на Алтае.
Соцсети Олега Газманова

Топ лучших российских певцов

По мнению россиян, лучшие певцы — Олег Газманов и Полина Гагарина. За них проголосовали 14% респондентов. Всего на один процент от них отстал SHAMAN (Ярослав Дронов).

На втором месте — Николай Басков (9%), Алла Пугачева (8%) и Филипп Киркоров (8%). При этом Валерия набрала 7%.

Третье место у Григория Лепса и Сергея Лазарева (по 6%). У российских певиц Ларисы Долиной и Юлии Чичериной — по 5%.

Еще 4% оценили Николая Расторгуева (Группа «Любэ»), Льва Лещенко и София Ротару, Елену Ваенгу, Zivert, Пелагею и Земфиру.

Сергей Безруков на Алтае.
Сергей Безруков на Алтае.
Олег Богданов, altapress.ru

Топ лучших российских актеров

Лучшими актерами опрошенные считают Сергея Безрукова (11%), Константина Хабенского (9%), Владимир Машкова и Сергей Бурунова (по 7%).

Россияне также отметили Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса — они получили 3% голосов.

Лучшие актрисы, по мнению россиян, — Елизавета Боярская (6%) и Светлана Ходченкова (5%).

По 4% у Екатерины Климовой, Александры Бортич и Екатерины Гусевой.

Чулпан Хаматова, Марина Александрова набрали по 3%, а Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова — по 2%.

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