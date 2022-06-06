Актер Добронравов: отечественная киноиндустрия обойдется без западных фильмов

Российская киноиндустрия может спокойно обходиться без голливудских новинок, заявил в интервью « Газете.ру » актер Виктор Добронравов. Он уверен, что сейчас отечественный кинематограф — полностью самодостаточный.

По словам Добронравова, в настоящее время можно «прекрасно жить без иностранных премьер», хотя 15 лет назад ощущалась нехватка фильмов.

«Сейчас наш кинематограф снимает абсолютно в любом жанре, будь то детский фильм, драма, комедия, хоррор. Возможно, после стольких лет жизни с оглядкой на Запад пришло время для самоидентификации», — отмечает знаменитость.

Ранее певец Александр Розенбаум назвал российский шоу-бизнес цирком.

У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду. Это же цирк! И в этом цирке мы живем. Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга", — признался музыкант.

Также Розенбаум заявил, что многие артисты склонны к лицемерию и исключительно зарабатывают на поклонниках, а не «дарят искусство"‎.