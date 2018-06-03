Актер Машков возглавит штаб поддержки Цивилева на выборах губернатора Кузбасса

Народный артист России Владимир Машков возглавит штаб общественной поддержки Сергея Цивилева после его выдвижения на выборы губернатора Кемеровской области, сообщил врио главы региона на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Две новости. Владимир Машков в составе делегации Кузбасса примет участие в Восточном форуме во Владивостоке. И вторая: я собираюсь участвовать в выборах губернатора Кемеровской области, и Владимир Львович согласился возглавить мой штаб общественной поддержки после выдвижения. Я очень благодарен этому незаурядному человеку за готовность работать вместе на благо Кузбасса", — написал врио губернатора.
Выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Справка
Владимир Машков — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер. Художественный руководитель Театра Олега Табакова. Он играл в таких фильмах, как "Охота на пиранью", "Статский советник", "Экипаж", "Движение вверх" и других.
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