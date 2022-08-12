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Кино и ТВ

Актриса из «Интернов» и «Кухни» Яна Кошкина госпитализирована в Москве

Российская актриса Яна Кошкина госпитализирована с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Яна Кошкина
Яна Кошкина
Кадр из сериала "Второй шанс"

По информации источника, артистка находится в состоянии средней тяжести. Недомогание и другие симптомы COVID-19 Кошкина почувствовала еще 8 августа, но пыталась лечить болезнь самостоятельно, говорится в тексте поста.

«Постаралась вылечиться сама, но состояние только ухудшалось. Вызвала скорую — её госпитализировали. В больнице подтвердили ковид», — пишет Mash.

Отметим, что Яна Кошкина отметилась эпизодическими ролями во многих популярных российских сериалах, в том числе «Интерны» (Юля, подруга Вари), «СашаТаня» (Вика) и «Кухня». В некоторых из проектов, например, в телесериале «Второй шанс» она исполнила главные роли (Алла).

Ранее сообщалось, что голливудскую актрису Энн Хеч отключат от системы жизнеобеспечения. Врачи оценивают состояние артистки как критическое. У нее диагностировали смерть мозга.

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