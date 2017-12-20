Акции "Красногорского маслосырзавода" купила барнаульская компания

На "Красногорском маслосырзаводе" ввели первую стадию банкротства наблюдение еще в 2012 году — тогда, когда у большинства предприятий ассоциации "Изумрудная страна" начались большие проблемы.

Его долг составлял на тот момент 114 млн рублей, ключевой кредитор — "Россельхозбанк". В мае 2013 года завод признали банкротом и вели конкурсное производство. При этом в августе власти края рассказали, что завод вновь заработал после ремонта и даже сварил на пробу сыр "Советский".

С тех пор так и продолжалось конкурсное производство.

При этом кредиторы приняли решение о замещении активов. Для этого в уставный капитал вновь созданного акционерного общества (ПАО) вносится имущество банкрота, акции включают в состав имущества предприятия-банкрота и продают на торгах. Что, собственно, и сделал конкурсный управляющий.

В то же время предприятие, судя по данным оценки стоимости имущества, работало. В 2016 году выручка от продаж была невелика (3 млн рублей), но — была.

Процедура замещения активов

Для начала он зарегистрировал проспект эмиссии ПАО "Красногорский маслосырзавод". Единоличным исполнительным органом стала сначала ООО "Контраст", а потом ООО "Управляющая компания "Контраст" (у них разные учредители, руководители и адреса регистрации).

За ООО "Красногорский маслосырзавод" было зарегистрировано 13 зданий, три сооружения и 52 земельных участка. И они были перерегистрированы на ПАО. Часть средств на перерегистрацию, судя по решению одного из судов, предоставил "Россельхозбанк".

Параллельно конкурсный управляющий собирал по краю технику, принадлежавшую заводу, но разбросанную по предприятиям холдинга "Изумрудная страна".

В августе 2017 года Гурченко выставил на продажу 100% акций маслосырзавода. — изначально за 12,7 млн рублей. На продать акции удалось не с первого раза. 19 декабря Гурченко опубликовал итоги — акции купила УК "Контраст" за 4,57 млн рублей.

Что известно о покупателе

Учредитель и директор УК "Контраст", зарегистрированной в Барнауле по адресу Павловский тракт, 209а, каб. 203, — 38-летний Владимир Жилкин.

Известно, что эта же компания исполняет функции единоличного исполнительного органа на "Бийском комбинате хлебопродуктов" и сельхозпредприятии "Чарышское" (Курьинский район), на которых также планировалось провести замещение активов. Но по отношению к "Чарышскому" оно было признано нецелесообразным.

Предположительно, УК "Контраст" каким-то образом связана с "Россельхозбанком". Один из комментаторов агентства "Банкфакс" утверждал, что Владимир Жилкин — бывший управляющий допофиса банка в Барнауле.

Справка

Через замещение активов в свое время выходили из банкротства "Алтайхимпром" и "Алтайский моторный завод". Последнему это не помогло — дело о его банкротстве вновь рассматривает арбитражный суд.