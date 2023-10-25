Александр Ревва захотел остаться в России и поэтому отказался продавать свой дом в Подмосковье

Mash рассказывает, сначала артист пропал с радаров, отменил концерты в России и оборвал связи с отцом. Иногда лишь выступал на корпоративах.
Все это время его коттедж в Истринском районе был на продаже. Стоимость дома 250 млн рублей, но цена скрыта, объявления нигде он не давал. Продать дом у певца не получилось, к делу подключился риелтор, однако это спрос и предложение снова не сошлись.
Карьера в Испании у Александра Реввы не пошла, он находился там с начала СВО.
Как итог, дом остается во владении артиста, а свою карьеру он продолжает в России, недавно выступил на концерте в память о Юре Шатунове.
Ранее российская джазвумен сделала жесткое заявление о творчестве Юры Шатунова.