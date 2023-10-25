28 октября
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Шоу-бизнес

Александр Ревва захотел остаться в России и поэтому отказался продавать свой дом в Подмосковье

Александр Ревва передумал продавать свой роскошный домик в Подмосковье за 250 млн рублей. Он передумал уезжать из страны.

Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой.
Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой.
altapress.ru

Mash рассказывает, сначала артист пропал с радаров, отменил концерты в России и оборвал связи с отцом. Иногда лишь выступал на корпоративах.

Все это время его коттедж в Истринском районе был на продаже. Стоимость дома 250 млн рублей, но цена скрыта, объявления нигде он не давал. Продать дом у певца не получилось, к делу подключился риелтор, однако это спрос и предложение снова не сошлись.

Карьера в Испании у Александра Реввы не пошла, он находился там с начала СВО.

Как итог, дом остается во владении артиста, а свою карьеру он продолжает в России, недавно выступил на концерте в память о Юре Шатунове.

Ранее российская джазвумен сделала жесткое заявление о творчестве Юры Шатунова.

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