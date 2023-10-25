Александр Ревва захотел остаться в России и поэтому отказался продавать свой дом в Подмосковье

Александр Ревва передумал продавать свой роскошный домик в Подмосковье за 250 млн рублей. Он передумал уезжать из страны.

Mash рассказывает, сначала артист пропал с радаров, отменил концерты в России и оборвал связи с отцом. Иногда лишь выступал на корпоративах.

Все это время его коттедж в Истринском районе был на продаже. Стоимость дома 250 млн рублей, но цена скрыта, объявления нигде он не давал. Продать дом у певца не получилось, к делу подключился риелтор, однако это спрос и предложение снова не сошлись.

Карьера в Испании у Александра Реввы не пошла, он находился там с начала СВО.

Как итог, дом остается во владении артиста, а свою карьеру он продолжает в России, недавно выступил на концерте в память о Юре Шатунове.

Ранее российская джазвумен сделала жесткое заявление о творчестве Юры Шатунова.