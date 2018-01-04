Альфа-банк перестанет работать с оборонными предприятиями из-за санкций

По словам Сысуева, Альфа-банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. "Мы стараемся максимально сократить риски", — объяснил он.

29 декабря основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман рассказывал Forbes, что на состояние российских банков влияют западные санкции и, в частности, Альфа-банку, который обслуживал большое количество оборонных предприятий, теперь запрещено это делать.