Альфа-банк перестанет работать с оборонными предприятиями из-за санкций

Альфа-банк уведомил российские оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций. Об этом радиостанции "Эхо-Москвы" рассказал первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
По словам Сысуева, Альфа-банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. "Мы стараемся максимально сократить риски", — объяснил он.
29 декабря основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман рассказывал Forbes, что на состояние российских банков влияют западные санкции и, в частности, Альфа-банку, который обслуживал большое количество оборонных предприятий, теперь запрещено это делать.
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