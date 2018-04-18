Алина Кабаева спонсирует театр Джигарханяна

Благотворительный фонд гимнастки Алины Кабаевой спонсирует Московский Драматический театр Армена Джигарханяна, заявил друг артиста Артур Согомонян, пишет "Комсомольская правда".
В фонде подтвердили информацию, но уточнили, что делают это не публично и стараются не афишировать процесс. В разговоре с изданием Согомонян рассказал, что Джигарханян сейчас готовится вернуться к должности художественного руководителя и ему требуется худсовет.
"Мы хотим поднять театр. Сейчас привлекаем спонсоров. Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба", — сказал друг актера.
Он добавил, что фонд, в частности, выделяет средства на подготовку новых спектаклей. Конкретные суммы при этом не разглашаются, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что суд наложил обеспечительный арест на квартиру экс-супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской в Москве. Также были арестованы ее счета на один миллион рублей, напоминает "Национальная служба новостей". Согомонян подтвердил, что квартира на Молодогвардейской до сих пор находится под арестом.
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