Алла Пугачева порадовала слушателей еще одной музыкальной композицией

Композиция вышла в честь юбилей певицы. Сегодня ей исполняется 75 лет.
Ранее у артистки вышла песня под названием «Я плачу» также в день ее 75-летия. Слова и музыку для нее сделал Леонид Агутин.
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Песня «Жизнь слишком хороша» опубликована на YouTube.
Композиция вышла в честь юбилей певицы. Сегодня ей исполняется 75 лет.
Ранее у артистки вышла песня под названием «Я плачу» также в день ее 75-летия. Слова и музыку для нее сделал Леонид Агутин.
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