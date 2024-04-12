В России у Аллы Пугачевой есть недвижимость: знаменитый замок в деревне Грязь и четырехкомнатная квартира на ул.Тверской-Ямской.
Сейчас в замке никто не живет: за территорией следят рабочие. Но именно там Пугачева может остановиться на время визита в Россию, как уже делала ранее.
Квартира звезды находится в отличном состоянии. С нее она планирует получать пассивный доход, сдавая в аренду.
Однако отмечать юбилей в России певица не собирается.
Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею.
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