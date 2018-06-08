"Алтай-кокс" сделает самую эффективную батарею в мире

Лизогуб сообщил, что после реконструкции пятая коксовая батарея в Заринске "по характеристикам будет самой эффективной в мире". Возможность работать по технологии гравитационной загрузки в печи также останется. Выбор между ней и трамбованием будет зависеть от сырья.

"Алтай-кокс" также планирует начать заниматься ремонтом колесных пар. Там трудоустроят 100-130 человек. Уже выкупается площадка для этого проекта. Лизогуб заявил, что предприятие готово обеспечить энергоемкие производства со своей ТЭЦ.

Павел Лизогуб,

гендиректор "Алтай-кокса":

— Установленная мощность нашей ТЭЦ — 200 МВт. Мы производим 117 МВт. Для себя используем 30-35 МВт. У нас есть резервы по развитию данного направления. Мы рассматривали разные варианты энергоемкого производства. Но вопрос в основном упирается в логистику. Фанерная фабрика и кожевенный завод, которые создаются в Заринске, сидят на наших энергомощностях. Возможности для подключения предприятий к площадке "Алтай-кокса" есть при сохранении эффективности нашего производства.

Лизогуб также рассказал, что в 2018 году у предприятия возникли некоторые проблемы со сбытом продукции. В частности, в Украине. Кроме этого в России произошло перенасыщения рынка кокса из-за запуска новой коксовой батареи на предприятии "Губахинский кокс" (город Губаха, Урал). При производственной мощности 5 млн тонн кокса в год, "Алтай-кокс" загружен где-то на 3 млн тонн.

По итогам 2017 года выручка "Алтай-кокса" составила 65 млрд рублей, чистая прибыль — 10 млрд рублей. В этом году предприятие пока что выходит на чистую прибыль порядка 2 млрд рублей.