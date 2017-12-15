"Алтайэнерго" продолжает знакомство со "светлыми людьми"

Честь и мужество алтайского энергетика

Церемония награждения.

Медалью "За честь и мужество" награжден электромонтер филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" Максим Овчаров – за спасение человека. Награду он получил из рук Председателя Правительства Алтайского края Александра Богдановича Карлина.

Поводом для вручения высокой награды стал поступок Максима в июне этого года. В один из воскресных дней, отдыхая на берегу местного водоема с семьей, он услышал крик о помощи тонущего человека. Не задумываясь, бросился его спасать.

Максим Овчаров,

электромонтер филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго":

– Сразу прыгнул в машину и рванул на тот берег. Только тапки сбросил и нырнул. В зеленой воде ничего не разглядеть, нащупал тело, вытащил наверх, – так просто рассказывает Максим Овчаров о спасении человеческой жизни. Забыв сказать, что добрых три десятка человек на берегу просто стояли и смотрели. – Он уже не дышал. Но я работаю в Северных электрических сетях, каждый год проходим инструктажи и сдаем экзамены, в том числе по правилам оказания первой доврачебной помощи в различных ситуациях. Сразу все вспомнил, взял парня под грудь и надавил, чтобы вода из легких вышла. Когда приехала "скорая", он уже после искусственного дыхания пришел в сознание.

Энергетики каждую минуту находятся в зоне производственных рисков – такова специфика профессии. Обучению персонала и регулярной проверке знаний в области охраны труда, техники безопасности и оказания первой помощи уделяется большое внимание. Каждый осознает ответственность за свою жизнь и жизнь коллег. Электромонтеру Каменского РЭС Северных электрических сетей "Алтайэнерго" Максиму Овчарову эти знания пригодились, чтобы вернуть к жизни им же спасенного человека.