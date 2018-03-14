Прокуратора спустя почти 2 года нашла виновного в обрушении куска фасада на голову барнаульца

Семья пострадавшего и его адвокат рассказывали altapress.ru о том, как, по их мнению, затягивалось расследование дела по факту причинения вреда здоровью. Первое время после травмы Дмитрий провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной. Ему пришлось восстанавливать здоровье целый год. Все это время следствие не могло найти виновного в обрушении.

По результатам первой строительной экспертизы установили вину подрядчика — компании "Строй-Гарант", которая ремонтировала фасад дома в 2012 году. Несмотря на это заключение следствие провело вторую экспертизу на соответствие выполненных работ и потраченных средств. Там было сказано, что "установить виновника не представляется возможным".

По данному факту расследовалось уголовное дело по ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Затем предварительное следствие приостановили. Дело даже хотел забрать СУ СКР по Алтайскому краю.

14 марта 2018 года прокуратура Алтайского края отчиталась:

Длительное время, предшествующее обрушению штукатурного слоя, управление многоквартирным жилым домом по вышеуказанному адресу осуществляло ООО, которое своевременно не обследовало кровлю и фасад на предмет отслоения штукатурки. В результате этого произошло падение части штукатурного слоя, и проходящий мимо дома человек получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью. Управляющая компания лечение пострадавшего не оплатила, моральный вред не возместила.

С "недобросовестной управляющей компании" ведомство намерено взыскать 1 млн рублей в пользу потерпевшего.

По данным altapress.ru, иск предъявили УК "ЖЭУ №40 города Барнаула", которая фактически не работает. С мая 2017 года компания банкротится.

Новую управляющую компанию — "Прогресс Плюс" — предостерегли о недопустимости нарушения закона при обслуживании многоквартирного дома. Правда, эта компания тоже подала заявление о банкротстве.

Сам Дмитрий Галецкий был уверен, что в затягивании и прекращении уголовного дела заинтересованы должностные лица правоохранительных органов, а также УК "Доверие", которой принадлежал дом до 2015 года, компания "Строй-Гарант", которая проводила капремонт дома в 2012 году, и администрация города. Иначе, по его мнению, нельзя объяснить бездействие правоохранителей и то, что ответственные за произошедшее перекладывают вину на друг друга.