"Алтайская зимовка" возглавила рейтинг лучших зимних фестивалей России

Фестиваль "Алтайская зимовка", посвященный прилету лебедей в Алтайский край и открытию зимнего туристического сезона, оказалось наверху топ-10 лучших зимних фестивалей России, по данным аналитического агентства ТурСтат.
Рейтинг составлен по данным популярности событий у туристов. Кроме "Алтайской зимовки" в него вошли "Зимние забавы в Угличе" в Ярославской области, "Сказочные герои на родине Тол Бабая" в селе Шаркан Удмуртии, "Зима начинается с Якутии" в Якутске, "День рождения Архангельского Снеговика" в Архангельске, "Олонецкие игры Дедов Морозов" в карельском Олонце, "Сказочный Сагаалган" в Улан-Уде, "Ледовая сказка в центре Азии" в тувинском Кызыле, "Хрустальный Томск" в Томске и Калмыцкий Новый год Зул в Элисте.
В этом году праздник "Алтайская зимовка" пройдет 16 и 17 декабря декабря в 6 городах и 12 районах Алтайского края и включит в себя больше 60 событий.
Главными площадками "Алтайской зимовки" в Барнауле станут исторический центр Барнаула (улица Мало-Тобольская) и парк "Центральный". Фестиваль также пройдет на Лебедином озере Советского района, на горнолыжном комплексе "Авальман" и Барнаульском ипподроме.
В прошлом году "Алтайскую зимовку" посетили более 15 тысяч человек.
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