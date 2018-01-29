Алтайские депутаты сократили число дольщиков, имеющих право на землю вместо квартир

Чтобы иметь право на участок земли, нужно, чтобы:

дольщик имел на руках договор участия в долевом строительстве (ДДУ);

застройщик официально был признан банкротом;

суд компенсировал участнику долевого строительства менее 30% вложенных средств.

Как рассказал "Вестям" министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, фактически нововведения коснутся 46 человек. Все они дольщики, которые вложились в строительство дома на проезде Канатном, 46б. Там было заведено уголовное дело, так как деньги, по сути, были украдены. Уже есть решение суда. Министр отметил, что у региона нет обязанности решать проблему таким образом. Это будет формой социальной поддержки.

Бесплатный участок можно получить только один раз вне зависимости от того, сколько у дольщика договоров. Правом на получение такой помощи по одному договору обладает только один член семьи. Площадь участка может варьироваться от 500 до 1500 кв. метров. Земля будет предназначена только для индивидуального жилищного строительства. Участок будет предоставлен в том муниципалитете, где находится несданный дом.

С 2014 года правом на получение земли воспользовались всего два человека. Для них, до принятия поправок, не действовало правило о сумме компенсации менее 30%. Таким образом, круг имеющих право на землю сократился.

Справка

В Алтайском крае дела о банкротстве возбудили в отношении семи застройщиков: "Алтпромснаб", "Аспект, "Горно-Алтайская Строительная Компания", "Сибирь-Звезда", "СтройГАЗ", "Управляющая компания "Мегаком-Медиа", "Центр УК". Проблемных недостроев в регионе три: в Барнауле на пр. Канатном, 46б ("Сибирь Звезда", 46 дольщиков), в Новоалтайске на ул. ЮжСиба, 52а, ("Строй-тактика", 79 дольщиков) и "Демидов-парк" на ул. Прудская, 40 ("Аспект", 580 дольщиков).