Алтайские полицейские остановили водителя с поддельными правами, купленными через интернет

В селе Артыбаш сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Platz. За рулем был 30-летний местный житель. При проверке водительского удостоверения по базам данных выяснилось, что мужчине не выдавали права. В самом удостоверении не было отметки о месте выдачи.

Позднее водитель пояснил, что летом работал на Телецком озере и познакомился с туристом из Московской области. Мужчина узнал, что у сельчанина нет водительского удостоверения, и предложил ему свою помощь, заказав изготовление документов в интернете. После этого житель Артыбаша получил права заказным письмом на почте.

Экспертиза установила, что водительское удостоверение изготовили кустарным способом с использованием бытовой оргтехники.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит арест до 6 месяцев. Полицейские продолжают расследование.