Алтайские полицейские спасли маленького теленка из пункта приема мяса

Спасли теленка. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Спасли теленка. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Спасли теленка. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Спасли теленка. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, ночью в селе Березовка двое местных жителей, одному из которых 33, а другому 42 года, украли двухмесячного теленка. Мужчины проникли на ферму, откуда и забрали животное. После этого они отнесли его в пункт приема мяса.

Кражу животного заметил утром. В этот же день полицейские задержали подозреваемых. Похищенного теленка забрали из пункта приема мяса и вернули на ферму. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Выяснилось, что один из задержанных работает на ферме скотником, поэтому он знал, как можно легко украсть животное. Против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы до пяти лет.