Алтайские спортсмены стали серебряными призерами чемпионата мира по фитнесу.

Два представителя Алтайского края — Алесия Сидоренко и Евгений Шобик — получили серебряные медали на чемпионате мира по фитнесу. Турнир проходил с 1 по 3 декабря во Франции, сообщает издание "Алтайский спорт".
Алесия Сидоренко получила серебряную медаль в категории "бодифитнес, свыше 168 см", а Евгений Шобик — в категории "фитнес, открытый класс". Спортсмены выступали в составе сборной России.
Сборная России одержала победу в командном зачете.
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