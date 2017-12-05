Алтайские спортсмены стали серебряными призерами чемпионата мира по фитнесу

Сегодня, 12:36.
Спорт

Два представителя Алтайского края — Алесия Сидоренко и Евгений Шобик — получили серебряные медали на чемпионате мира по фитнесу. Турнир проходил с 1 по 3 декабря во Франции, сообщает издание "Алтайский спорт".

Алтайские спортсмены стали серебряными призерами чемпионата мира по фитнесу.
Алтайские спортсмены стали серебряными призерами чемпионата мира по фитнесу. Фото: instagram.com/shobikgym/.

Алесия Сидоренко получила серебряную медаль в категории "бодифитнес, свыше 168 см", а Евгений Шобик — в категории "фитнес, открытый класс". Спортсмены выступали в составе сборной России.

Сборная России одержала победу в командном зачете.

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