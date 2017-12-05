Алтайские спортсмены стали серебряными призерами чемпионата мира по фитнесу.

Два представителя Алтайского края — Алесия Сидоренко и Евгений Шобик — получили серебряные медали на чемпионате мира по фитнесу. Турнир проходил с 1 по 3 декабря во Франции, сообщает издание "Алтайский спорт".

Алесия Сидоренко получила серебряную медаль в категории "бодифитнес, свыше 168 см", а Евгений Шобик — в категории "фитнес, открытый класс". Спортсмены выступали в составе сборной России. Публикация от Шобик Евгений (@shobikgym) Дек 3 2017 в 8:31 PST Публикация от Alesiya Sidorenko (@alesiya_sidorenko_ifbb) Дек 2 2017 в 8:04 PST Сборная России одержала победу в командном зачете. Публикация от Alesiya Sidorenko (@alesiya_sidorenko_ifbb) Дек 3 2017 в 6:18 PST