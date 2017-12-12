Алтайские власти нашли подрядчика для строительства театра кукол "Сказка"

В Барнауле выбрали подрядчика на строительство здания театра кукол "Сказка". Итоги аукциона опубликовали на сайте Госзакупок.
Подрядчиком стала компания "Селф". В торгах также участвовали компании "Зенит-Алтай", "Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна 1072" и "Производственно-коммерческая фирма", "Отделстрой". Сумма контракта составила более 297 млн рублей.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен снести старое здания и возвести новое со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Новый зрительный зал вместит 200 человек.
Кроме того, нужно будет закупить систему озвучивания фойе, видеопроекции, звукоусиления и постановочного освещения. Также подрядчик должен благоустроить и озеленить территорию.
Altapress.ru писал, что предыдущий аукцион по выбору подрядчика признали несостоявшимся из-за того, что единственный участник торгов — компания "Новострой"— не предоставил все необходимые документы.
В июне алтайский театр кукол "Сказка" обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре "Родина". В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей.
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