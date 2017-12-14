Алтайские власти решили, как будут восстанавливать дома после ЧС

В постановлении сказано, что капремонт домов, которые пострадали от ЧС, могут провести вне очереди, но в объеме, необходимом исключительно для устранения последствий ЧС.

Делать ремонт будут за счет средств фонда регионального оператора капремонта на сумму в 10% от объема взносов, поступивших за предыдущий год или прогнозируемого в текущем году.

Действие постановления распространяется только на те многоквартирные дома, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на общем счете краевого Регоператора.