Алтайские власти решили, как будут восстанавливать дома после ЧС

Сегодня, 08:54.
Жизнь

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал документ, устанавливающий порядок решения вопроса о капремонте многоквартирных домов, которые пострадали в случае ЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Катастрофа. ЧС.
Катастрофа. ЧС. Фото: открытые источники (CC0).

В постановлении сказано, что капремонт домов, которые пострадали от ЧС, могут провести вне очереди, но в объеме, необходимом исключительно для устранения последствий ЧС.

Делать ремонт будут за счет средств фонда регионального оператора капремонта на сумму в 10% от объема взносов, поступивших за предыдущий год или прогнозируемого в текущем году.

Действие постановления распространяется только на те многоквартирные дома, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на общем счете краевого Регоператора.

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