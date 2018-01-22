Алтайские волонтеры подвели итоги акции по сбору подарков одиноким старикам

Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость". Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фото: Фонд "Старость в радость".

Организатор акции подвели следующие итоги:

1. Собрано 925 подарка. Из них 143 — это "подарки-хотелки", то есть то, что попросили сами бабушки и дедушки.

2. Волонтера посетили 8 домов престарелых по краю и 1 отделение паллиативной помощи.

3. В 3 дома престарелых организаторы передали подарки без посещения.

4. Из крупных подарков — стиральная машина, большой жк-телевизор, обеденная посуда на 32 персоны, 5 антипролежневых матрацев. "Мы впервые подарили такие дорогие подарки", — говорят волонтеры.

5. Собрали и передали огромную помощь бабушке Галине, которой мы помогают второй год

6. Отправили 2 легковых машины с вещами и большой ёлкой в дом престарелых с. Анисимово Тальменского района.

7. Организаторы акции познакомились очно и заочно со многими волонтерами, и дарителями.

"От всей души благодарим всех и каждого в отдельности! Без вас ничего этого бы не было. Новогоднее чудо случилось! Низкий всем поклон!" — сообщают организаторы акции.





Если и Вы хотите помогать, то можно связаться с Надеждой Постниковой, региональным координатором фонда "Старость в радость" в Алтайском крае: