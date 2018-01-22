Алтайские волонтеры подвели итоги акции по сбору подарков одиноким старикам

Алтайские волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость" подвели итоги акции по сбору новогодних подарков для одиноких пенсионеров, которые живут в домах престарелых.
Организатор акции подвели следующие итоги:
1. Собрано 925 подарка. Из них 143 — это "подарки-хотелки", то есть то, что попросили сами бабушки и дедушки.
2. Волонтера посетили 8 домов престарелых по краю и 1 отделение паллиативной помощи.
3. В 3 дома престарелых организаторы передали подарки без посещения.
4. Из крупных подарков — стиральная машина, большой жк-телевизор, обеденная посуда на 32 персоны, 5 антипролежневых матрацев. "Мы впервые подарили такие дорогие подарки", — говорят волонтеры.
5. Собрали и передали огромную помощь бабушке Галине, которой мы помогают второй год
6. Отправили 2 легковых машины с вещами и большой ёлкой в дом престарелых с. Анисимово Тальменского района.
7. Организаторы акции познакомились очно и заочно со многими волонтерами, и дарителями.
"От всей души благодарим всех и каждого в отдельности! Без вас ничего этого бы не было. Новогоднее чудо случилось! Низкий всем поклон!" — сообщают организаторы акции.
Если и Вы хотите помогать, то можно связаться с Надеждой Постниковой, региональным координатором фонда "Старость в радость" в Алтайском крае:
- по телефону или What's App +79130225688.
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- Инстаграм: @starikam.altai
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