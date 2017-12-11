Алтайский дзюдоист Иван Нифонтов завершил спортивную карьеру

Дзюдоист сообщил, что раньше был более амбициозным. Кроме того, причиной ухода стали и три сложные операции, которые спортсмен перенес за последние три года. О планах на будущее Нифонтов пока не говорит.

Altapress.ru писал, что в 2018 году дзюдоист намерен построить в Барнауле спортивный многофункциональный центр для занятий дзюдо, художественной гимнастикой и фитнесом. Здание займет порядка 5 тыс. кв. метров.

Справка

Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Казахстане, там же начал заниматься дзюдо. Когда Ивану было 9 лет, его родители переехали в Барнаул, где Нифонтов продолжил занятия у Игоря Вотякова. Чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, выступает в весовой категории до 81 кг. Лучший дзюдоист Европы 2009 года. В 2012 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. Только в 2015 году стал серебряным и бронзовым призером Европейских игр и чемпионата Европы, участник чемпионата мира.