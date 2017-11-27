Алтайский глава зарегистрировался на Facebook и выложил снимок с ёжиком

В Facebook проявилась страничка главы Республики Алтай Александра Бердникова. Политик сделал в ней три поста, два из них датированы 25 ноября, а третий — 26 ноября. Записи в этом аккаунте ведутся от первого лица.
Первый пост — это снимок на аватар. Во второй записи Александр Бердников рассказал о поездке в Усть-Канский район. Там глава республики зашел в отремонтированный детский сад, где ему подарили "вкусную" картину с ежиком, сделанную из пшенки, гречки, перловки, манки и риса.
Александр Бердников,
глава Республики Алтая:
За мою жизнь я получал множество подарков, но этот особенно дорог моему сердцу, потому что сделан руками детей и подарен с теплом. Я восхищаюсь энтузиастами, которые смогли так увлечь ребятишек, что они по крупице, по зернышку собрали такую чудесную картину. Уверен, в каждом селе живут такие вот талантливые дети.
В третьем посте глава рассказал про День матери, поделился воспоминанием о своей маме, сообщил о демографической ситуации в регионе и поздравил матерей с праздником.
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