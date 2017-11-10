Алтайский краевой суд не смягчил приговор бывшему главному следователю УМВД Барнаула

Подельников признали виновными соответственно в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и посредничестве во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах.

Напомним, СУ СКР по Алтайскому краю обвинил замначальника УМВД по Барнаулу Арестова в том, что он с мая 2016 года по январь 2017 года частями через посредника получил взятки в крупном и особо крупном размере на общую сумму 2 млн 200 тыс. рублей. Обоих в январе 2017 года задержали сотрудники ФСБ. С тех пор мужчины находятся под арестом. Оба подсудимых признали свою вину и раскаялись.

По данным следствия, в июле 2016 года Арестов получил взятку за снятие ареста с автомобиля горожанина, подозреваемого в преступлении. В качестве посредника в передаче взятки выступил Селиванов. Подельники договорились, что сумма взятки будет составлять 700 тысяч рублей, из которых 50 тысяч полагались посреднику. Арестов поручил Селиванову организовать встречу с взяткодателем у онкоцентра "Надежда". Там в присутствии посредника он получил взятку.

После этого, счел суд, Арестов захотел получить взятку за вынесение постановления о прекращении дела того же подозреваемого ввиду отсутствия состава преступления и обещание не возобновлять следствие. Он снова привлек посредника. Селиванов попросил с подозреваемого 2 млн рублей и вновь организовал встречу с Арестовым.

В октябре следователь получил 100 тысяч рублей в качестве части взятки, затем в ноябре уменьшил общую сумму до 1,5 млн рублей. 18 января замначальника УМВД по Барнаулу получил очередную часть взятки, и его задержали с поличным сотрудники ФСБ.