Алтайский край получит более 1,3 млрд рублей на создание мест в яслях

Правительство России выделило 49 млрд. рублей регионам на создание дополнительных мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Алтайский край стал одним из трех регионов, которые получат наиболее крупные трансферты, указано в постановлении.
В регион направят около 1 млрд 356 млн рублей. Из них в 2018 году край получит 675,8 млн рублей, а в 2019 году — 680,6 млн.
Больше чем Алтайский край получат Воронежская область (около 1 млрд 400 млн рублей) и Республика Башкортостан (около 1 млрд 361 млн рублей). Республика Алтай получит всего 282 млн рублей на два года.
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