Алтайский край получит более 1,3 млрд рублей на создание мест в яслях

В регион направят около 1 млрд 356 млн рублей. Из них в 2018 году край получит 675,8 млн рублей, а в 2019 году — 680,6 млн.

Больше чем Алтайский край получат Воронежская область (около 1 млрд 400 млн рублей) и Республика Башкортостан (около 1 млрд 361 млн рублей). Республика Алтай получит всего 282 млн рублей на два года.