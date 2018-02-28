СМИ: в Барнауле вновь пытаются поднять плату за детский сад

В одном из детских садов Барнаула родителей призывают поставить подпись под анонимным документом, в котором сказано, что сумма, которую должны оплачивать родители выросла до 2 300 рублей. Об этом со ссылкой на документ и родителей пишет Политсиб.ру.
На документе нет реквизитов, данных и подписей, пишет издание. Родители говорят, что их просят ознакомиться с информацией и поставить подпись.
В документе сказано, что в месяц на присмотр и уход за ребенком тратится 6 683 руб. Из них родители должны будут оплатить 2 300. Родительская доля изменилась из-за стоимости набора продуктов питания, рекомендованного СанПиНом. В декабре 2017 года цена была 2 814 руб.
Авторы документа пишут, что оплату за детский сад не повышали с января 2015 года, а продукты дорожают постоянно. Сейчас в Барнауле за услуги дошкольного образовательного учреждения платят 1 650 рублей в месяц.
Плату за детский сад в Алтайском крае последний раз поднимали с 1 декабря 2017 года, объясняя это повышением цен на продукты. Тогда цену не изменили только в 10 муниципалитетах края.
Недовольные родители даже писали петицию на имя Владимира Путина, отмечая, что новый размер платы для небогатого региона будет неподъемным.
После этого губернатор Александр Карлин приостановил действие приказа, документ признали недействительным.
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