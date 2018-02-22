Алтайский край войдет в новый туристический маршрут

Автора проекта планируют создать единый образовательный маршрут по разным регионам Сибири. Для этого они выбрали наиболее значимые туробъекты СФО.

Какие объекты Алтайского края войдут в туристический маршрут

Среди них дендрарий Института садоводства им. М. А. Лисавенко, галерея "Турина гора", ГМИЛИКА, художественный музей, Демидовский столп, которые находятся в Барнауле, а также гора Церковка, музей "Слово", музей истории кузнечного ремесла — в Белокурихе.

Зачем создают туристический маршрут

Авторы проекта считают, что туристический маршрут сможет привлечь молодежь к путешествию по Сибири, во время которого они смогут узнать много нового про региона, страну и мир.

Один из экспертов проекта — Евгений Ковалевский, который в 2006–2013 годах совершил первое в мире кругосветное путешествие на надувном парусном катамаране.